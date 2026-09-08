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08.09.2026 10:38:00
Bitcoin, Ethereum und Co: Weltweit gibt es 135.694 Kryptomillionäre
Ein neuer Report offenbart, wie viele Menschen weltweit mit Bitcoin, Ethereum und Co. ein Vermögen angehäuft haben. 23 Personen horten in ihren Wallets sogar Milliarden – doch anders als bei der Masse der Anleger sind das mehrheitlich nicht Bitcoin.Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online
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