Bitcoin, Ethereum und Co.: Kryptokurse am Donnerstagvormittag im Aufwind

Der Kurs der Kryptowährung Bitcoin liegt um 09:41 bei 62'634,62 US-Dollar und damit 0,14 Prozent im Plus. Am Vortag bezifferte sich der Kurs auf 62'547,68 US-Dollar.

Zudem legt Bitcoin Cash zu. Um 6,51 Prozent verstärkt sich der Bitcoin Cash-Kurs um 09:40 auf 316,10 US-Dollar, nachdem Bitcoin Cash am Vortag noch 296,77 US-Dollar wert war.

Inzwischen steigt der Ethereum-Kurs um 2,37 Prozent auf 3'461,35 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 3'381,20 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit verbucht der Litecoin-Kurs Zugewinne in Höhe von 10,31 Prozent auf 82,32 US-Dollar. Am Tag zuvor war Litecoin 74,62 US-Dollar wert.

Mit dem Ripple-Kurs geht es indes nach oben. Ripple gewinnt 2,72 Prozent auf 0,5917 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 0,5760 US-Dollar an der Tafel standen.

Zeitgleich verstärkt sich der Cardano-Kurs um 9,59 Prozent auf 0,6918 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 0,6313 US-Dollar.

Mit dem Monero-Kurs geht es indes nach oben. Monero gewinnt 2,42 Prozent auf 137,15 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 133,91 US-Dollar an der Tafel standen.

Zudem legt IOTA zu. Um 4,00 Prozent verstärkt sich der IOTA-Kurs um 09:40 auf 0,3023 US-Dollar, nachdem IOTA am Vortag noch 0,2907 US-Dollar wert war.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Verge kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0062 US-Dollar lag, wird der Verge-Kurs um 09:40 auf 0,0061 US-Dollar beziffert.

Währenddessen wird Stellar bei 0,1259 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 4,02 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,1210 US-Dollar).

In der Zwischenzeit bewegt sich NEM kaum. Am Donnerstagvormittag lag der NEM-Kurs bei 0,0419 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0399 US-Dollar.

Derweil geht es für den Dash-Kurs bergauf. Dash steigt 6,74 Prozent auf 33,26 US-Dollar, nach 31,16 US-Dollar am Vortag.

Derweil notiert der NEO-Kurs bei 14,63 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (13,40 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 9,18 Prozent.

Redaktion finanzen.ch