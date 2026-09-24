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Krypto-Marktbericht 24.09.2026 09:48:20

Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Vormittag entwickeln

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Der Bitcoin-Kurs wertet am Donnerstagvormittag um 0,05 Prozent auf 84.407,14 US-Dollar auf. Am Vortag stand Bitcoin bei 84.364,47 US-Dollar.

Indes steigt der Litecoin-Kurs. Für Litecoin geht es nach 61,65 US-Dollar am Vortag auf 68,25 US-Dollar nach oben (10,70 Prozent).

Zeitgleich verstärkt sich der Ethereum-Kurs um 0,50 Prozent auf 2.696,41 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 2.683,07 US-Dollar.

Währenddessen wird Bitcoin Cash bei 339,42 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 0,62 Prozent im Vergleich zum Vortag (337,32 US-Dollar).

Währenddessen wird Ripple bei 1,509 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 0,66 Prozent im Vergleich zum Vortag (1,499 US-Dollar).

Indes steigt der Monero-Kurs. Für Monero geht es nach 552,60 US-Dollar am Vortag auf 560,34 US-Dollar nach oben (1,40 Prozent).

In der Zwischenzeit bewegt sich Cardano kaum. Am Donnerstagvormittag lag der Cardano-Kurs bei 0,2418 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,2382 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2019 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 09:41 bei 0,2037 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Tron seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,3433 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Tron-Kurs bei 0,3419 US-Dollar.

Zudem legt Binancecoin zu. Um 1,32 Prozent verstärkt sich der Binancecoin-Kurs um 09:41 auf 776,62 US-Dollar, nachdem Binancecoin am Vortag noch 766,53 US-Dollar wert war.

Zeitgleich kommt der Dogecoin-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0925 US-Dollar am Vortag, tendiert Dogecoin um 09:41 bei 0,0948 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich Solana im Plus. Im Vergleich zum Vortag (114,86 US-Dollar) geht es um 0,50 Prozent auf 115,43 US-Dollar nach oben.

Daneben präsentiert sich Avalanche mit einem Aufschlag. Um 09:41 notiert der Avalanche-Kurs 0,09 Prozent stärker bei 10,27 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 10,26 US-Dollar.

Mit dem Chainlink-Kurs geht es indes nach oben. Chainlink gewinnt 0,99 Prozent auf 12,46 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 12,34 US-Dollar an der Tafel standen.

Zudem gewinnt Sui am Donnerstagvormittag hinzu. Um 1,11 Prozent auf 0,9678 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Sui-Kurs bei 0,9572 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
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