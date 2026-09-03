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Krypto-Marktbericht 03.09.2026 09:48:20

Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Vormittag entwickeln

Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Vormittag entwickeln

Kryptokurse am Donnerstagvormittag.

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Am Donnerstagvormittag zieht der Bitcoin-Kurs an. Um 09:41 kletterte Bitcoin um 0,85 Prozent auf 77.890,63 US-Dollar und damit über den Stand vom Vortag (77.890,63 US-Dollar).

Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von 0,0 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: 8,4 Prozent.

Mit dem Litecoin-Kurs geht es indes nach oben. Litecoin gewinnt 1,69 Prozent auf 50,42 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 49,58 US-Dollar an der Tafel standen.

Mit dem Ethereum-Kurs geht es indes nach oben. Ethereum gewinnt 0,89 Prozent auf 2.408,00 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 2.386,76 US-Dollar an der Tafel standen.

Indessen verstärkt sich der Bitcoin Cash-Kurs um 2,90 Prozent auf 250,84 US-Dollar. Am Vortag notierte Bitcoin Cash bei 243,78 US-Dollar.

Nach 1,348 US-Dollar am Vortag ist der Ripple-Kurs am Donnerstagvormittag um 1,74 Prozent auf 1,372 US-Dollar gestiegen.

Zeitgleich verstärkt sich der Monero-Kurs um 3,84 Prozent auf 514,60 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 495,57 US-Dollar.

Daneben wertet Cardano um 09:41 auf. Es geht 2,85 Prozent auf 0,2060 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 0,2003 US-Dollar stand.

Nach 0,1748 US-Dollar am Vortag ist der Stellar-Kurs am Donnerstagvormittag um 1,01 Prozent auf 0,1766 US-Dollar gestiegen.

In der Zwischenzeit bewegt sich Tron kaum. Am Donnerstagvormittag lag der Tron-Kurs bei 0,3262 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,3250 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Binancecoin-Kurs um 1,52 Prozent auf 697,59 US-Dollar. Am Vortag notierte Binancecoin bei 687,12 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Dogecoin seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,0831 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0814 US-Dollar.

Derweil notiert der Solana-Kurs bei 100,79 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (100,03 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 0,76 Prozent.

Daneben steigt Avalanche um 1,63 Prozent auf 7,288 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 7,171 US-Dollar.

Währenddessen wird Chainlink bei 11,25 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 1,48 Prozent im Vergleich zum Vortag (11,08 US-Dollar).

Daneben steigt Sui um 4,47 Prozent auf 0,7751 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 0,7420 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

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