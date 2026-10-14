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Krypto-Marktbericht 14.10.2026 17:23:14

Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Nachmittag entwickeln

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Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Nachmittag.

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Der Bitcoin-Kurs wertet am Mittwochnachmittag um 1,88 Prozent auf 81.594,92 US-Dollar ab. Am Vortag stand Bitcoin bei 83.155,22 US-Dollar.

Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von -0,1 Prozent aufweist und bei 10,99 EUR notiert.

Daneben präsentiert sich Litecoin mit einem Abschlag. Um 17:11 notiert der Litecoin-Kurs 3,22 Prozent schwächer bei 59,15 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 61,12 US-Dollar.

Nach 2.498,63 US-Dollar am Vortag ist der Ethereum-Kurs am Mittwochnachmittag um 3,04 Prozent auf 2.422,65 US-Dollar gesunken.

Zeitgleich verringert sich der Bitcoin Cash-Kurs um 2,23 Prozent auf 268,06 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 274,18 US-Dollar.

Daneben wertet Ripple um 17:11 ab. Es geht 2,72 Prozent auf 1,329 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 1,366 US-Dollar stand.

Währenddessen zeigt sich Monero im Plus. Im Vergleich zum Vortag (548,29 US-Dollar) geht es um 0,07 Prozent auf 548,68 US-Dollar nach oben.

Zeitgleich verringert sich der Cardano-Kurs um 3,61 Prozent auf 0,2273 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 0,2358 US-Dollar.

Derweil notiert der Stellar-Kurs bei 0,1825 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,1902 US-Dollar) ist das ein Verlust von 4,03 Prozent.

Zeitgleich kommt der Tron-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,3272 US-Dollar am Vortag, tendiert Tron um 17:11 bei 0,3330 US-Dollar.

Derweil geht es für den Binancecoin-Kurs bergab. Binancecoin sinkt 1,43 Prozent auf 730,99 US-Dollar, nach 741,59 US-Dollar am Vortag.

Zudem bewegt sich Dogecoin seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 0,0819 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0843 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Solana-Kurs um 2,91 Prozent auf 103,65 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 106,76 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Avalanche-Kurs im Sinkflug. Um 17:11 gibt Avalanche um 3,74 Prozent auf 9,843 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 10,23 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen verliert der Chainlink-Kurs um 4,18 Prozent auf 12,35 US-Dollar. Gestern war Chainlink noch 12,89 US-Dollar wert.

Mit dem Sui-Kurs geht es indes nach unten. Sui verliert 3,71 Prozent auf 1,008 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 1,047 US-Dollar an der Tafel standen.

Redaktion finanzen.ch

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

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