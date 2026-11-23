|Krypto-Marktbericht
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23.11.2026 12:43:06
Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Montagmittag entwickeln
Aktueller Marktbericht zu Bitcoinkurs, Etherkurs und Ripplekurs.
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Bitcoin ist am Mittag 61.340,28 US-Dollar wert. So stieg der Bitcoin-Kurs um 12:31 um 0,25 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 61.184,83 US-Dollar stand.
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Indessen verstärkt sich der Litecoin-Kurs um 1,58 Prozent auf 40,74 US-Dollar. Am Vortag notierte Litecoin bei 40,11 US-Dollar.
Mit dem Ethereum-Kurs geht es indes nach oben. Ethereum gewinnt 0,28 Prozent auf 1.724,36 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 1.719,54 US-Dollar an der Tafel standen.
Zeitgleich verstärkt sich der Bitcoin Cash-Kurs um 0,66 Prozent auf 200,24 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 198,93 US-Dollar.
Daneben präsentiert sich Ripple mit einem Aufschlag. Um 12:31 notiert der Ripple-Kurs 1,37 Prozent stärker bei 0,9396 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 0,9269 US-Dollar.
Derweil geht es für den Monero-Kurs bergauf. Monero steigt 2,19 Prozent auf 503,98 US-Dollar, nach 493,17 US-Dollar am Vortag.
Zudem zeigt sich der Cardano-Kurs im Aufwind. Um 12:31 zieht Cardano um 0,97 Prozent auf 0,1459 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,1445 US-Dollar gemeldet wurde.
Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:31 werden 0,1291 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.
Zudem bewegt sich Tron seitwärts. Um 12:31 wurde ein Kurs von 0,3070 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Tron-Kurs bei 0,3053 US-Dollar.
Daneben wertet Binancecoin um 12:31 ab. Es geht 0,42 Prozent auf 556,09 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 558,41 US-Dollar stand.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Dogecoin kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0553 US-Dollar lag, wird der Dogecoin-Kurs um 12:31 auf 0,0557 US-Dollar beziffert.
Inzwischen steigt der Solana-Kurs um 2,76 Prozent auf 72,47 US-Dollar. Am Tag zuvor war Solana 70,52 US-Dollar wert.
Daneben wertet Avalanche um 12:31 auf. Es geht 0,84 Prozent auf 6,725 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 6,669 US-Dollar stand.
Zudem gewinnt Chainlink am Montagmittag hinzu. Um 1,56 Prozent auf 8,943 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Chainlink-Kurs bei 8,806 US-Dollar.
Nach 0,6549 US-Dollar am Vortag ist der Sui-Kurs am Montagmittag um 2,24 Prozent auf 0,6695 US-Dollar gestiegen.Redaktion Finanzen.net
1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
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