Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Mittwochmittag entwickeln

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Bitcoin erhöhte sich um 12:31 um 0,21 Prozent auf 78.625,04 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 78.463,63 US-Dollar gelegen hatte.

Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von 0,3 Prozent aufweist und bei 10,18 EUR notiert.

Daneben steigt Litecoin um 0,77 Prozent auf 50,35 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 49,97 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Ethereum-Kurs um 0,55 Prozent auf 2.454,10 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 2.440,66 US-Dollar wert.

Zeitgleich verstärkt sich der Bitcoin Cash-Kurs um 0,16 Prozent auf 265,76 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 265,33 US-Dollar.

Indes fällt der Ripple-Kurs. Für Ripple geht es nach 1,434 US-Dollar am Vortag auf 1,419 US-Dollar nach unten (1,03 Prozent).

In der Zwischenzeit geht es für Monero bergauf. Um 12:31 steht ein Plus von 1,50 Prozent auf 445,26 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Monero-Kurs noch bei 438,69 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Cardano kaum. Am Mittwochmittag lag der Cardano-Kurs bei 0,2108 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,2091 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Mittwochmittag lag der Stellar-Kurs bei 0,1838 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1827 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Tron-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:31 werden 0,3362 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Währenddessen legt der Binancecoin-Kurs um 0,54 Prozent auf 697,81 US-Dollar zu. Gestern war Binancecoin noch 694,08 US-Dollar wert.

Zeitgleich kommt der Dogecoin-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0860 US-Dollar am Vortag, tendiert Dogecoin um 12:31 bei 0,0865 US-Dollar.

Daneben wertet Solana um 12:31 ab. Es geht 0,03 Prozent auf 96,68 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 96,71 US-Dollar stand.

Daneben steigt Avalanche um 0,20 Prozent auf 7,354 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 7,339 US-Dollar.

Währenddessen wird Chainlink bei 11,36 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 0,60 Prozent im Vergleich zum Vortag (11,29 US-Dollar).

Zudem bewegt sich Sui seitwärts. Um 12:31 wurde ein Kurs von 0,7592 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Sui-Kurs bei 0,7575 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.