Bitcoin - Schweizer Franken BTC - CHF
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Tools
|Invertiert
|Snapshot
|Chart (gross)
|Nachrichten
|Währungsrechner
|CHF/BTC
|Historisch
|Realtimekurs
|Krypto-Marktbericht
|
31.10.2026 12:43:06
Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Mittag entwickeln
So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Samstagmittag am Kryptomarkt.
Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.
Der Bitcoin-Kurs ist am Mittag geklettert. Um 12:30 stieg der Bitcoin-Kurs um 0,19 Prozent auf 77.320,03 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 77.174,88 US-Dollar gehandelt worden war.
Sinkende Kurse gehören zum Kryptomarkt dazu – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 liegt heute 1,8 Prozent im Minus. Performance seit Start des Produkts im September 2024: 11,4 Prozent.
Zeitgleich verringert sich der Litecoin-Kurs um 1,57 Prozent auf 54,99 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 55,87 US-Dollar.
Daneben präsentiert sich Ethereum mit einem Aufschlag. Um 12:30 notiert der Ethereum-Kurs 0,06 Prozent stärker bei 2.242,53 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 2.241,17 US-Dollar.
Mit dem Bitcoin Cash-Kurs geht es indes nach unten. Bitcoin Cash verliert 1,23 Prozent auf 289,25 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 292,84 US-Dollar an der Tafel standen.
Zeitgleich kommt der Ripple-Kurs kaum vom Fleck. Nach 1,254 US-Dollar am Vortag, tendiert Ripple um 12:30 bei 1,247 US-Dollar.
In der Zwischenzeit kann Monero Gewinne verbuchen. Um 12:30 steigt der Monero-Kurs um 1,54 Prozent auf 596,42 US-Dollar. Am Vortag standen noch 587,38 US-Dollar an der Tafel.
Daneben fällt Cardano um 1,36 Prozent auf 0,1924 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 0,1951 US-Dollar.
Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 12:30 wurde ein Kurs von 0,1685 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,1705 US-Dollar.
In der Zwischenzeit muss Tron Verluste verbuchen. Um 12:30 fällt der Tron-Kurs um 2,84 Prozent auf 0,3195 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,3288 US-Dollar an der Tafel.
Daneben wertet Binancecoin um 12:30 ab. Es geht 0,02 Prozent auf 703,44 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 703,59 US-Dollar stand.
Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:30 werden 0,0751 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.
Währenddessen zeigt sich Solana im Minus. Im Vergleich zum Vortag (96,18 US-Dollar) geht es um 0,50 Prozent auf 95,70 US-Dollar nach unten.
Währenddessen zeigt sich Avalanche im Minus. Im Vergleich zum Vortag (8,542 US-Dollar) geht es um 1,40 Prozent auf 8,422 US-Dollar nach unten.
In der Zwischenzeit verbucht der Chainlink-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,99 Prozent auf 11,54 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 11,43 US-Dollar wert.
Daneben präsentiert sich Sui mit einem Abschlag. Um 12:30 notiert der Sui-Kurs 1,11 Prozent schwächer bei 0,8963 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 0,9064 US-Dollar.Redaktion Finanzen.net
1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
Weitere Links:
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Top Kryptowährungen
|Bitcoin
|63’296.83487
|-1.46%
|Handeln
|Vision
|0.03083
|-0.69%
|Handeln
|Ethereum
|1’841.37874
|-0.76%
|Handeln
|Ripple
|1.03117
|1.34%
|Handeln
|Solana
|78.87558
|0.16%
|Handeln
|Cardano
|0.15994
|2.08%
|Handeln
|Polkadot
|0.80131
|6.90%
|Handeln
|Chainlink
|9.35628
|7.58%
|Handeln
|Pepe
|0.00000
|9.39%
|Handeln
|Bonk
|0.00000
|6.25%
|Handeln
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen
Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?
Die wichtigsten Themen im Video:
Gold – sicherer Hafen oder überbewertet?
– Warum Gold trotz Korrektur weiterhin stabil bleibt
– Welche Rolle Geopolitik (z. B. Iran-Konflikt) spielt
– Wie sich Marktmechanismen anders entwickeln als im „Lehrbuch“
Silber – der unterschätzte Gewinner?
– Doppelfunktion als Edelmetall & Industriemetall
– Warum Silber weiterhin Aufholpotenzial gegenüber Gold hat
– Bedeutung der Gold-Silber-Ratio
Lieferketten & kritische Rohstoffe
– Warum Versorgungssicherheit immer wichtiger wird
– Welche Rohstoffe künftig besonders gefragt sind (z. B. Kupfer, Uran, Düngemittel)
– Wie geopolitische Spannungen Preise beeinflussen
️ Ölmarkt vor neuer Preiswelle?
– Auswirkungen der Strasse von Hormus & geopolitischer Risiken
– Warum steigende Energiepreise wahrscheinlich sind
– Chancen für Investoren im Rohstoffsektor
Rohstoffe 2026 – das grosse Bild
– Warum ein starkes Rohstoffjahr erwartet wird
– Welche Faktoren (Inflation, Zinsen, Politik) entscheidend sind
– Strategien für Anleger: langfristig denken statt kurzfristig reagieren