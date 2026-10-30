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Krypto-Marktbericht 30.10.2026 09:48:20

Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Freitagvormittag entwickeln

Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Freitagvormittag entwickeln

Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Vormittag.

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Bitcoin ist am Vormittag 77.900,47 US-Dollar wert. So fiel der Bitcoin-Kurs um 09:40 um 0,11 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 77.983,28 US-Dollar stand.

Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von -1,4 Prozent aufweist und bei 10,32 EUR notiert.

Zudem zeigt sich der Litecoin-Kurs im Aufwind. Um 09:40 zieht Litecoin um 1,29 Prozent auf 55,63 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 54,92 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeit muss Ethereum Verluste verbuchen. Um 09:40 fällt der Ethereum-Kurs um 1,19 Prozent auf 2.225,94 US-Dollar. Am Vortag standen noch 2.252,71 US-Dollar an der Tafel.

Zudem zeigt sich der Bitcoin Cash-Kurs im Aufwind. Um 09:40 zieht Bitcoin Cash um 2,97 Prozent auf 281,08 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 272,97 US-Dollar gemeldet wurde.

Mit dem Ripple-Kurs geht es indes nach oben. Ripple gewinnt 1,41 Prozent auf 1,253 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 1,235 US-Dollar an der Tafel standen.

Daneben wertet Monero um 09:40 ab. Es geht 0,85 Prozent auf 598,38 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 603,51 US-Dollar stand.

Währenddessen kommt der Cardano-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:40 werden 0,1920 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Indessen verstärkt sich der Stellar-Kurs um 2,07 Prozent auf 0,1655 US-Dollar. Am Vortag notierte Stellar bei 0,1621 US-Dollar.

Indessen verringert sich der Tron-Kurs um 5,86 Prozent auf 0,3312 US-Dollar. Am Vortag notierte Tron bei 0,3518 US-Dollar.

Derweil geht es für den Binancecoin-Kurs bergauf. Binancecoin steigt 0,73 Prozent auf 705,27 US-Dollar, nach 700,12 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeit bewegt sich Dogecoin kaum. Am Freitagvormittag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0757 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0752 US-Dollar.

Derweil geht es für den Solana-Kurs bergauf. Solana steigt 1,57 Prozent auf 97,11 US-Dollar, nach 95,61 US-Dollar am Vortag.

Inzwischen steigt der Avalanche-Kurs um 2,56 Prozent auf 8,466 US-Dollar. Am Tag zuvor war Avalanche 8,255 US-Dollar wert.

Nach 10,56 US-Dollar am Vortag ist der Chainlink-Kurs am Freitagvormittag um 4,37 Prozent auf 11,02 US-Dollar gestiegen.

Zeitgleich verstärkt sich der Sui-Kurs um 1,45 Prozent auf 0,8826 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 0,8699 US-Dollar.

Redaktion Finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

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