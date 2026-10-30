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30.10.2026 12:43:06
Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Freitagmittag entwickeln
Aktueller Marktbericht zu Bitcoinkurs, Etherkurs und Ripplekurs.
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Bitcoin ist am Mittag 77.626,50 US-Dollar wert. So fiel der Bitcoin-Kurs um 12:31 um 0,46 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 77.983,28 US-Dollar stand.
Von Verlusten bleibt auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 nicht verschont – er verliert heute 2,1 Prozent auf 10,24 EUR. Die Performance im Vergleich zur Erstnotiz: 11,1 Prozent.
Indessen verstärkt sich der Litecoin-Kurs um 0,89 Prozent auf 55,41 US-Dollar. Am Vortag notierte Litecoin bei 54,92 US-Dollar.
Mit dem Ethereum-Kurs geht es indes nach unten. Ethereum verliert 0,33 Prozent auf 2.245,22 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 2.252,71 US-Dollar an der Tafel standen.
Zeitgleich verstärkt sich der Bitcoin Cash-Kurs um 4,09 Prozent auf 284,15 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 272,97 US-Dollar.
Daneben präsentiert sich Ripple mit einem Aufschlag. Um 12:31 notiert der Ripple-Kurs 1,18 Prozent stärker bei 1,250 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 1,235 US-Dollar.
Derweil geht es für den Monero-Kurs bergab. Monero sinkt 1,24 Prozent auf 595,99 US-Dollar, nach 603,51 US-Dollar am Vortag.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Cardano kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1902 US-Dollar lag, wird der Cardano-Kurs um 12:31 auf 0,1936 US-Dollar beziffert.
Mit dem Stellar-Kurs geht es indes nach oben. Stellar gewinnt 1,84 Prozent auf 0,1651 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 0,1621 US-Dollar an der Tafel standen.
In der Zwischenzeit muss Tron Verluste verbuchen. Um 12:31 fällt der Tron-Kurs um 3,66 Prozent auf 0,3389 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,3518 US-Dollar an der Tafel.
Daneben wertet Binancecoin um 12:31 auf. Es geht 0,30 Prozent auf 702,25 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 700,12 US-Dollar stand.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Dogecoin kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0752 US-Dollar lag, wird der Dogecoin-Kurs um 12:31 auf 0,0758 US-Dollar beziffert.
Inzwischen steigt der Solana-Kurs um 1,34 Prozent auf 96,89 US-Dollar. Am Tag zuvor war Solana 95,61 US-Dollar wert.
Daneben wertet Avalanche um 12:31 auf. Es geht 3,76 Prozent auf 8,565 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 8,255 US-Dollar stand.
Zudem gewinnt Chainlink am Freitagmittag hinzu. Um 5,22 Prozent auf 11,11 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Chainlink-Kurs bei 10,56 US-Dollar.
Nach 0,8699 US-Dollar am Vortag ist der Sui-Kurs am Freitagmittag um 2,38 Prozent auf 0,8906 US-Dollar gestiegen.Redaktion Finanzen.net
1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
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