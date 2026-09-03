Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Donnerstagmittag entwickeln

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Für den Bitcoin-Kurs ging es am Mittag bergauf. Der Kurs legte um 12:31 um 0,43 Prozent auf 77.569,82 US-Dollar zu, nachdem Bitcoin am Vortag noch bei 77.236,26 US-Dollar gestanden hatte.

Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von 0,6 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: 9,1 Prozent.

In der Zwischenzeit verbucht der Litecoin-Kurs Zugewinne in Höhe von 2,21 Prozent auf 50,67 US-Dollar. Am Tag zuvor war Litecoin 49,58 US-Dollar wert.

Daneben wertet Ethereum um 12:31 auf. Es geht 0,37 Prozent auf 2.395,48 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 2.386,76 US-Dollar stand.

Währenddessen legt der Bitcoin Cash-Kurs um 2,14 Prozent auf 248,99 US-Dollar zu. Gestern war Bitcoin Cash noch 243,78 US-Dollar wert.

Zudem zeigt sich der Ripple-Kurs im Aufwind. Um 12:31 zieht Ripple um 1,10 Prozent auf 1,363 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 1,348 US-Dollar gemeldet wurde.

Daneben steigt Monero um 2,97 Prozent auf 510,29 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 495,57 US-Dollar.

Derweil notiert der Cardano-Kurs bei 0,2067 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,2003 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 3,20 Prozent.

Inzwischen steigt der Stellar-Kurs um 1,11 Prozent auf 0,1767 US-Dollar. Am Tag zuvor war Stellar 0,1748 US-Dollar wert.

Zudem bewegt sich Tron seitwärts. Um 12:31 wurde ein Kurs von 0,3274 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Tron-Kurs bei 0,3250 US-Dollar.

Daneben wertet Binancecoin um 12:31 auf. Es geht 2,27 Prozent auf 702,75 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 687,12 US-Dollar stand.

Zeitgleich kommt der Dogecoin-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0814 US-Dollar am Vortag, tendiert Dogecoin um 12:31 bei 0,0829 US-Dollar.

Derweil geht es für den Solana-Kurs bergauf. Solana steigt 0,11 Prozent auf 100,15 US-Dollar, nach 100,03 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen wird Avalanche bei 7,257 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 1,20 Prozent im Vergleich zum Vortag (7,171 US-Dollar).

Währenddessen wird Chainlink bei 11,17 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 0,81 Prozent im Vergleich zum Vortag (11,08 US-Dollar).

Währenddessen zeigt sich Sui im Plus. Im Vergleich zum Vortag (0,7420 US-Dollar) geht es um 2,75 Prozent auf 0,7624 US-Dollar nach oben.

Redaktion finanzen.ch

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.