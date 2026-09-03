Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’377 0.1%  SPI 20’205 0.1%  Dow 53’062 0.6%  DAX 25’796 -0.2%  Euro 0.9390 -0.3%  EStoxx50 6’344 -0.3%  Gold 4’426 0.9%  Bitcoin 62’784 0.0%  Dollar 0.8096 -0.4%  Öl 97.3 1.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Roche149905998Novartis1200526Rheinmetall345850
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Berkshire Hathaway vor neuen Japan-Zukäufen? Greg Abel beflügelt Aktien von Mitsubishi, Itochu & Co.
Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Donnerstagmittag entwickeln
Niederländische Zentralbank verlagert Gold aus den USA: Folgen weitere Notenbanken diesem Schritt?
Airbus-Aktie im MInus: Qualitätsmängel bremsen Auslieferungen
US-Portfolio der UBS: Milliarden-Zukäufe bei Apple und Microsoft, eigene Aktien aufgestockt
Suche...
ETF Sparplan
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Tools Invertiert
Snapshot Chart (gross) Nachrichten Währungsrechner CHF/BTC
Historisch Realtimekurs
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Realtimekurs

Nachrichten

Nachrichten

Tools

Währungsrechner

Invertiert

CHF/BTC

Krypto-Marktbericht 03.09.2026 12:43:06

Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Donnerstagmittag entwickeln

Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Donnerstagmittag entwickeln

Kryptokurse am Donnerstagmittag.

Anzeige
Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets

Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.

Jetzt kaufen

Für den Bitcoin-Kurs ging es am Mittag bergauf. Der Kurs legte um 12:31 um 0,43 Prozent auf 77.569,82 US-Dollar zu, nachdem Bitcoin am Vortag noch bei 77.236,26 US-Dollar gestanden hatte.

Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von 0,6 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: 9,1 Prozent.

In der Zwischenzeit verbucht der Litecoin-Kurs Zugewinne in Höhe von 2,21 Prozent auf 50,67 US-Dollar. Am Tag zuvor war Litecoin 49,58 US-Dollar wert.

Daneben wertet Ethereum um 12:31 auf. Es geht 0,37 Prozent auf 2.395,48 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 2.386,76 US-Dollar stand.

Währenddessen legt der Bitcoin Cash-Kurs um 2,14 Prozent auf 248,99 US-Dollar zu. Gestern war Bitcoin Cash noch 243,78 US-Dollar wert.

Zudem zeigt sich der Ripple-Kurs im Aufwind. Um 12:31 zieht Ripple um 1,10 Prozent auf 1,363 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 1,348 US-Dollar gemeldet wurde.

Daneben steigt Monero um 2,97 Prozent auf 510,29 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 495,57 US-Dollar.

Derweil notiert der Cardano-Kurs bei 0,2067 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,2003 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 3,20 Prozent.

Inzwischen steigt der Stellar-Kurs um 1,11 Prozent auf 0,1767 US-Dollar. Am Tag zuvor war Stellar 0,1748 US-Dollar wert.

Zudem bewegt sich Tron seitwärts. Um 12:31 wurde ein Kurs von 0,3274 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Tron-Kurs bei 0,3250 US-Dollar.

Daneben wertet Binancecoin um 12:31 auf. Es geht 2,27 Prozent auf 702,75 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 687,12 US-Dollar stand.

Zeitgleich kommt der Dogecoin-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0814 US-Dollar am Vortag, tendiert Dogecoin um 12:31 bei 0,0829 US-Dollar.

Derweil geht es für den Solana-Kurs bergauf. Solana steigt 0,11 Prozent auf 100,15 US-Dollar, nach 100,03 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen wird Avalanche bei 7,257 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 1,20 Prozent im Vergleich zum Vortag (7,171 US-Dollar).

Währenddessen wird Chainlink bei 11,17 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 0,81 Prozent im Vergleich zum Vortag (11,08 US-Dollar).

Währenddessen zeigt sich Sui im Plus. Im Vergleich zum Vortag (0,7420 US-Dollar) geht es um 2,75 Prozent auf 0,7624 US-Dollar nach oben.

Redaktion finanzen.ch

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Weitere Links:

Bitcoin, Ether & Co. im August 2026: Die Performance der Kryptowährungen

Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Jetzt neu: Aktuelle Anlagetrends auf einen Blick
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen

Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?

Die wichtigsten Themen im Video:

Gold – sicherer Hafen oder überbewertet?
– Warum Gold trotz Korrektur weiterhin stabil bleibt
– Welche Rolle Geopolitik (z. B. Iran-Konflikt) spielt
– Wie sich Marktmechanismen anders entwickeln als im „Lehrbuch“

Silber – der unterschätzte Gewinner?
– Doppelfunktion als Edelmetall & Industriemetall
– Warum Silber weiterhin Aufholpotenzial gegenüber Gold hat
– Bedeutung der Gold-Silber-Ratio

Lieferketten & kritische Rohstoffe
– Warum Versorgungssicherheit immer wichtiger wird
– Welche Rohstoffe künftig besonders gefragt sind (z. B. Kupfer, Uran, Düngemittel)
– Wie geopolitische Spannungen Preise beeinflussen

️ Ölmarkt vor neuer Preiswelle?
– Auswirkungen der Strasse von Hormus & geopolitischer Risiken
– Warum steigende Energiepreise wahrscheinlich sind
– Chancen für Investoren im Rohstoffsektor

Rohstoffe 2026 – das grosse Bild
– Warum ein starkes Rohstoffjahr erwartet wird
– Welche Faktoren (Inflation, Zinsen, Politik) entscheidend sind
– Strategien für Anleger: langfristig denken statt kurzfristig reagieren

Invest 2026: Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?