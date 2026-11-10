Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Dienstagmittag entwickeln

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Für den Bitcoin-Kurs ging es am Mittag bergab. Der Kurs verlor um 12:31 um 1,41 Prozent auf 74.138,86 US-Dollar, nachdem Bitcoin am Vortag noch bei 75.201,61 US-Dollar gestanden hatte.

Keine grossen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die grössten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei -1,2 Prozent. Bei einem Kurs von 9,70 EUR beträgt die Performance seit Auflage 5,2 Prozent.

Währenddessen zeigt sich Litecoin im Minus. Im Vergleich zum Vortag (51,26 US-Dollar) geht es um 0,47 Prozent auf 51,02 US-Dollar nach unten.

Derweil notiert der Ethereum-Kurs bei 2.090,93 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (2.131,12 US-Dollar) ist das ein Verlust von 1,89 Prozent.

Zudem gibt Bitcoin Cash nach. Um 1,36 Prozent reduziert sich der Bitcoin Cash-Kurs um 12:31 auf 234,84 US-Dollar, nachdem Bitcoin Cash am Vortag noch 238,09 US-Dollar wert war.

Indessen verringert sich der Ripple-Kurs um 1,94 Prozent auf 1,077 US-Dollar. Am Vortag notierte Ripple bei 1,099 US-Dollar.

Mit dem Monero-Kurs geht es indes nach unten. Monero verliert 5,90 Prozent auf 547,95 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 582,32 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Cardano kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1769 US-Dollar lag, wird der Cardano-Kurs um 12:31 auf 0,1774 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1472 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 12:31 auf 0,1457 US-Dollar beziffert.

Währenddessen kommt der Tron-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:31 werden 0,3194 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Währenddessen verliert der Binancecoin-Kurs um 0,26 Prozent auf 687,61 US-Dollar. Gestern war Binancecoin noch 689,39 US-Dollar wert.

Zeitgleich kommt der Dogecoin-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0699 US-Dollar am Vortag, tendiert Dogecoin um 12:31 bei 0,0693 US-Dollar.

Währenddessen wird Solana bei 84,39 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 2,44 Prozent im Vergleich zum Vortag (86,50 US-Dollar).

Daneben wertet Avalanche um 12:31 ab. Es geht 4,25 Prozent auf 8,267 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 8,634 US-Dollar stand.

Zudem gibt Chainlink am Dienstagmittag nach. Um 1,81 Prozent auf 10,44 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Chainlink-Kurs bei 10,63 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für Sui bergab. Um 12:31 steht ein Minus von 1,45 Prozent auf 0,8304 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Sui-Kurs noch bei 0,8426 US-Dollar.

Redaktion Finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.