Bitcoin, Ethereum & Co. fallen: Müssen Anleger mit weiteren Verlusten rechnen?

Kryptowährungen geben nach

Teures Öl hält die Zinsen womöglich länger hoch

Sparkassen öffnen Kunden den Zugang zu Krypto

Der Bitcoin ist am Dienstag wieder unter die Marke von 82'000 US-Dollar gefallen, auch Ethereum, Solana und XRP geben nach.

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Bitcoin gibt Gewinne wieder ab

Am Montag hatte der Bitcoin-Kurs noch höher gelegen, die Gewinne liessen sich aber nicht halten. Zuletzt wurde die Ur-Kryptowährung bei CoinMarketCap bei 81'445 US-Dollar und dabei rund 1,4 Prozent tiefer gehandelt. Seit dem Rückgang Anfang Oktober erholt sich die Kryptowährung nur schwer nachhaltig.

Die Altcoins geben am Dienstag ebenfalls nach. Ethereum rutscht um rund 1,7 Prozent auf 2'388 US-Dollar ab, für XRP geht es zeitgleich 1,25 Prozent auf 1,29 US-Dollar abwärts, während Solana 1,4 Prozent auf 104 US-Dollar verliert.

Warum Öl und Inflation die Fed-Sorge nähren

Hintergrund der Kursabschläge sind dabei auch die Entwicklungen am Rohstoffmarkt. Die Ölpreise legen wieder zu, nachdem Angriffe auf saudi-arabische Infrastruktur und anhaltende Störungsrisiken im Nahen Osten die Energiemärkte weiter in Anspannung halten. Weitere Belastungsfaktoren kommen von Konjunkturseite: Wie das US-Arbeitsministerium in der vergangenen Woche mitteilte, stiegen die Verbraucherpreise im September um 3,7 Prozent zum Vorjahr, nach 3,4 Prozent im August – auch das wirkt am Kryptomarkt weiter nach.

Hinzu kommen damit verbunden Sorgen um die Geldpolitik: Die Fed tagt am 27. und 28. Oktober und laut FedWatch-Daten liegt die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung dort bei 18 Prozent, für Dezember preisen Händler 75 Prozent ein. Höhere Ölpreise könnten den Spielraum der Fed für Lockerungen begrenzen. Straffere Finanzierungsbedingungen belasten demnach tendenziell risikosensitive Anlagen wie Kryptowährungen. Für Bitcoin heisst das: Der Energiepreis wirkt über die Zinserwartung auf den Kryptomarkt, nicht nur über die Stimmung.

Altcoins leiden, Sparkassen öffnen die Tür

Die Wochenbilanz zeigt, wie ungleich die Verluste verteilt sind. Laut dem "Morning Minute" wird die aktuelle Lage am Kryptomarkt als langsames Ausbluten statt als Liquidationskaskade beschrieben. Bis zum 19. Oktober flossen dem Bericht zufolge aus Spot-Bitcoin-ETFs 228,4 Millionen US-Dollar ab, aus Ethereum-ETFs 320,1 Millionen US-Dollar. Die Abflüsse wären ein Risiko für die Erholung, sofern sie sich fortsetzen.

Zugleich wächst der Zugang für Privatanleger. Wie der Deutsche Sparkassen- und Giroverband am Montag mitteilte, können Kunden erster Sparkassen in der App Bitcoin, Ether, XRP und Solana kaufen. Das Angebot stammt von der Dekabank, weitere Institute sollen folgen. Die Sparkassen bezeichnen Kryptowährungen weiter als hochspekulativ. Neue Käuferschichten könnten den Markt stützen, ein zweites Risiko bleibt aber die starke Abhängigkeit von Zins und Ölpreis.

Was die Lage für Bitcoin-Anleger bedeutet

Für Anleger zeigt die Entwicklung vor allem eines: Der Kryptomarkt folgt aktuell weniger eigenen Impulsen als makroökonomischen Signalen. Solange Ölpreis, Inflation und Zinserwartung die Richtung vorgeben, dürfte der Bitcoin kaum unabhängig von der Fed Tritt fassen. Die Abflüsse aus den Spot-ETFs bis zum 19. Oktober deuten zudem darauf hin, dass sich institutionelle Käufer zurückhalten. Ohne frisches Kapital aus dieser Richtung fehlt dem Markt ein wichtiger Stützpfeiler für eine nachhaltige Erholung.

Die stärkeren Wochenverluste bei Ethereum, Solana und XRP bestätigen ein bekanntes Muster: In unsicheren Phasen trifft der Rückzug kleinere Coins meist härter als den Marktführer. Wer im Kryptosegment engagiert ist, muss bei Altcoins daher mit deutlich höheren Schwankungen rechnen. Der neue Zugang über die App der Sparkassen senkt zwar die Einstiegshürde für Privatanleger, ändert aber nichts an der Einstufung als hochspekulativ, auf die die Institute selbst hinweisen. Gerade für Neueinsteiger spricht das dafür, die Positionsgrösse an die eigene Risikotragfähigkeit anzupassen.

Als nächster Beobachtungspunkt gilt die Fed-Sitzung, bei der sich zeigt, wie die Notenbank die Energiepreise in ihre Zinsplanung einbezieht. Danach rücken die Oktober-Verbraucherpreise in den Blick. Sie dürften zeigen, ob die energiegetriebene Teuerung anhält.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.ch

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