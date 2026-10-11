Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Sonntagvormittag

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Bitcoin reduzierte sich um 09:41 um 0,00 Prozent auf 82.937,29 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 82.939,48 US-Dollar gelegen hatte.

Keine grossen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die grössten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei 1,1 Prozent. Bei einem Kurs von 11,00 EUR beträgt die Performance seit Auflage 19,3 Prozent.

Daneben wertet Litecoin um 09:41 ab. Es geht 0,21 Prozent auf 63,87 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 64,01 US-Dollar stand.

Daneben wertet Ethereum um 09:41 ab. Es geht 0,28 Prozent auf 2.498,58 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 2.505,62 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit muss Bitcoin Cash Verluste verbuchen. Um 09:41 fällt der Bitcoin Cash-Kurs um 0,93 Prozent auf 277,30 US-Dollar. Am Vortag standen noch 279,90 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen zeigt sich Ripple im Minus. Im Vergleich zum Vortag (1,404 US-Dollar) geht es um 0,85 Prozent auf 1,392 US-Dollar nach unten.

In der Zwischenzeit kann Monero Gewinne verbuchen. Um 09:41 steigt der Monero-Kurs um 1,52 Prozent auf 527,45 US-Dollar. Am Vortag standen noch 519,57 US-Dollar an der Tafel.

Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2499 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 09:41 bei 0,2479 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1966 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 09:41 auf 0,1953 US-Dollar beziffert.

Zudem bewegt sich Tron seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,3301 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Tron-Kurs bei 0,3306 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Binancecoin-Kurs Verluste in Höhe von 0,40 Prozent auf 747,06 US-Dollar. Am Tag zuvor war Binancecoin 750,07 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit bewegt sich Dogecoin kaum. Am Sonntagvormittag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0852 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0858 US-Dollar.

Währenddessen wird Solana bei 109,36 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 0,65 Prozent im Vergleich zum Vortag (110,07 US-Dollar).

Daneben wertet Avalanche um 09:41 ab. Es geht 0,63 Prozent auf 10,30 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 10,36 US-Dollar stand.

Daneben wertet Chainlink um 09:41 ab. Es geht 1,39 Prozent auf 12,84 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 13,02 US-Dollar stand.

Indessen verringert sich der Sui-Kurs um 1,61 Prozent auf 1,097 US-Dollar. Am Vortag notierte Sui bei 1,114 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.