|Krypto-Marktbericht
|
30.08.2026 12:43:06
Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Sonntagmittag
Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Mittag um die Kurse der Digitalwährungen.
Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.
Für den Bitcoin-Kurs ging es am Mittag bergab. Der Kurs verlor um 12:31 um 0,30 Prozent auf 78.051,01 US-Dollar, nachdem Bitcoin am Vortag noch bei 78.283,28 US-Dollar gestanden hatte.
Von Verlusten bleibt auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 nicht verschont – er verliert heute 3,4 Prozent auf 10,11 EUR. Die Performance im Vergleich zur Erstnotiz: 9,7 Prozent.
Mit dem Litecoin-Kurs geht es indes nach oben. Litecoin gewinnt 0,43 Prozent auf 49,19 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 48,98 US-Dollar an der Tafel standen.
Nach 2.459,36 US-Dollar am Vortag ist der Ethereum-Kurs am Sonntagmittag um 0,18 Prozent auf 2.455,00 US-Dollar gesunken.
Mit dem Bitcoin Cash-Kurs geht es indes nach unten. Bitcoin Cash verliert 0,69 Prozent auf 245,41 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 247,12 US-Dollar an der Tafel standen.
Währenddessen verliert der Ripple-Kurs um 0,55 Prozent auf 1,389 US-Dollar. Gestern war Ripple noch 1,396 US-Dollar wert.
Daneben steigt Monero um 2,13 Prozent auf 480,82 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 470,79 US-Dollar.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Cardano kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,2013 US-Dollar lag, wird der Cardano-Kurs um 12:31 auf 0,2011 US-Dollar beziffert.
Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:31 werden 0,1792 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Tron kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,3408 US-Dollar lag, wird der Tron-Kurs um 12:31 auf 0,3405 US-Dollar beziffert.
Zeitgleich verringert sich der Binancecoin-Kurs um 0,08 Prozent auf 692,05 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 692,63 US-Dollar.
Daneben präsentiert sich Dogecoin mit einem Abschlag. Um 12:31 notiert der Dogecoin-Kurs 0,56 Prozent schwächer bei 0,0848 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 0,0852 US-Dollar.
Inzwischen fällt der Solana-Kurs um 0,76 Prozent auf 104,88 US-Dollar. Am Tag zuvor war Solana 105,68 US-Dollar wert.
Zudem legt Avalanche zu. Um 0,27 Prozent verstärkt sich der Avalanche-Kurs um 12:31 auf 7,348 US-Dollar, nachdem Avalanche am Vortag noch 7,328 US-Dollar wert war.
Daneben wertet Chainlink um 12:31 ab. Es geht 0,60 Prozent auf 11,37 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 11,44 US-Dollar stand.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Sui kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,7446 US-Dollar lag, wird der Sui-Kurs um 12:31 auf 0,7407 US-Dollar beziffert.Redaktion finanzen.ch
1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
Weitere Links:
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Top Kryptowährungen
|Bitcoin
|62’720.82662
|-2.79%
|Handeln
|Vision
|0.03216
|-1.17%
|Handeln
|Ethereum
|1’966.87382
|-2.56%
|Handeln
|Ripple
|1.11823
|-4.32%
|Handeln
|Solana
|84.03935
|-4.24%
|Handeln
|Cardano
|0.16319
|-5.04%
|Handeln
|Polkadot
|0.68338
|-3.63%
|Handeln
|Chainlink
|9.20540
|-4.14%
|Handeln
|Pepe
|0.00000
|-5.07%
|Handeln
|Bonk
|0.00000
|-6.52%
|Handeln
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen
Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?
Die wichtigsten Themen im Video:
Gold – sicherer Hafen oder überbewertet?
– Warum Gold trotz Korrektur weiterhin stabil bleibt
– Welche Rolle Geopolitik (z. B. Iran-Konflikt) spielt
– Wie sich Marktmechanismen anders entwickeln als im „Lehrbuch“
Silber – der unterschätzte Gewinner?
– Doppelfunktion als Edelmetall & Industriemetall
– Warum Silber weiterhin Aufholpotenzial gegenüber Gold hat
– Bedeutung der Gold-Silber-Ratio
Lieferketten & kritische Rohstoffe
– Warum Versorgungssicherheit immer wichtiger wird
– Welche Rohstoffe künftig besonders gefragt sind (z. B. Kupfer, Uran, Düngemittel)
– Wie geopolitische Spannungen Preise beeinflussen
️ Ölmarkt vor neuer Preiswelle?
– Auswirkungen der Strasse von Hormus & geopolitischer Risiken
– Warum steigende Energiepreise wahrscheinlich sind
– Chancen für Investoren im Rohstoffsektor
Rohstoffe 2026 – das grosse Bild
– Warum ein starkes Rohstoffjahr erwartet wird
– Welche Faktoren (Inflation, Zinsen, Politik) entscheidend sind
– Strategien für Anleger: langfristig denken statt kurzfristig reagieren