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Krypto-Marktbericht 05.09.2026 09:48:20

Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Samstagvormittag

Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Samstagvormittag

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Samstagvormittag.

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Für den Bitcoin-Kurs ging es am Vormittag bergauf. Der Kurs legte um 09:41 um 0,10 Prozent auf 79.742,74 US-Dollar zu, nachdem Bitcoin am Vortag noch bei 79.666,82 US-Dollar gestanden hatte.

Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von -0,2 Prozent aufweist und bei 10,35 EUR notiert.

Währenddessen legt der Litecoin-Kurs um 6,27 Prozent auf 54,00 US-Dollar zu. Gestern war Litecoin noch 50,82 US-Dollar wert.

Währenddessen legt der Ethereum-Kurs um 0,18 Prozent auf 2.459,33 US-Dollar zu. Gestern war Ethereum noch 2.454,95 US-Dollar wert.

Zudem legt Bitcoin Cash zu. Um 1,97 Prozent verstärkt sich der Bitcoin Cash-Kurs um 09:41 auf 253,01 US-Dollar, nachdem Bitcoin Cash am Vortag noch 248,12 US-Dollar wert war.

Währenddessen kommt der Ripple-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:41 werden 1,405 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Indessen verstärkt sich der Monero-Kurs um 1,62 Prozent auf 529,77 US-Dollar. Am Vortag notierte Monero bei 521,30 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Cardano-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:41 werden 0,2138 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1795 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 09:41 bei 0,1832 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Tron kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,3314 US-Dollar lag, wird der Tron-Kurs um 09:41 auf 0,3326 US-Dollar beziffert.

Daneben wertet Binancecoin um 09:41 auf. Es geht 2,28 Prozent auf 737,67 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 721,23 US-Dollar stand.

Zudem gewinnt Dogecoin am Samstagvormittag hinzu. Um 1,04 Prozent auf 0,0857 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Dogecoin-Kurs bei 0,0848 US-Dollar.

Derweil geht es für den Solana-Kurs bergauf. Solana steigt 0,50 Prozent auf 102,45 US-Dollar, nach 101,95 US-Dollar am Vortag.

Derweil geht es für den Avalanche-Kurs bergauf. Avalanche steigt 1,68 Prozent auf 7,503 US-Dollar, nach 7,379 US-Dollar am Vortag.

Indes steigt der Chainlink-Kurs. Für Chainlink geht es nach 11,64 US-Dollar am Vortag auf 11,76 US-Dollar nach oben (1,00 Prozent).

Zeitgleich verstärkt sich der Sui-Kurs um 4,60 Prozent auf 0,7896 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 0,7549 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

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