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Krypto-Marktbericht 15.08.2026 12:43:07

Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Samstagmittag

Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Samstagmittag

Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Mittag um die Kurse der Digitalwährungen.

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Bitcoin reduzierte sich um 12:26 um 0,05 Prozent auf 62.952,62 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 62.986,49 US-Dollar gelegen hatte.

Sinkende Kurse gehören zum Kryptomarkt dazu – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 liegt heute 2,8 Prozent im Minus. Performance seit Start des Produkts im September 2024: -13,0 Prozent.

Daneben wertet Litecoin um 12:26 auf. Es geht 0,66 Prozent auf 44,03 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 43,74 US-Dollar stand.

Daneben wertet Ethereum um 12:26 ab. Es geht 0,14 Prozent auf 1.877,50 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 1.880,10 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit kann Bitcoin Cash Gewinne verbuchen. Um 12:26 steigt der Bitcoin Cash-Kurs um 0,23 Prozent auf 205,06 US-Dollar. Am Vortag standen noch 204,58 US-Dollar an der Tafel.

Zeitgleich kommt der Ripple-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,9980 US-Dollar am Vortag, tendiert Ripple um 12:26 bei 1,002 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann Monero Gewinne verbuchen. Um 12:26 steigt der Monero-Kurs um 1,30 Prozent auf 404,56 US-Dollar. Am Vortag standen noch 399,36 US-Dollar an der Tafel.

Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1798 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 12:26 bei 0,1788 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1579 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 12:26 auf 0,1583 US-Dollar beziffert.

Zudem bewegt sich Tron seitwärts. Um 12:26 wurde ein Kurs von 0,3315 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Tron-Kurs bei 0,3325 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Binancecoin-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,52 Prozent auf 610,76 US-Dollar. Am Tag zuvor war Binancecoin 607,57 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit bewegt sich Dogecoin kaum. Am Samstagmittag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0700 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0700 US-Dollar.

Währenddessen wird Solana bei 75,23 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 0,12 Prozent im Vergleich zum Vortag (75,32 US-Dollar).

Daneben wertet Avalanche um 12:26 auf. Es geht 1,66 Prozent auf 6,576 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 6,469 US-Dollar stand.

Daneben wertet Chainlink um 12:26 auf. Es geht 4,12 Prozent auf 9,340 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 8,970 US-Dollar stand.

Zeitgleich kommt der Sui-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,6814 US-Dollar am Vortag, tendiert Sui um 12:26 bei 0,6835 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

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Bildquelle: wael alreweie / Shutterstock.com
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