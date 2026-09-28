Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Montagvormittag

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Bitcoin reduzierte sich um 09:40 um 1,84 Prozent auf 82.895,50 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 84.451,02 US-Dollar gelegen hatte.

Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von -1,3 Prozent aufweist und bei 11,09 EUR notiert.

In der Zwischenzeit verbucht der Litecoin-Kurs Verluste in Höhe von 1,19 Prozent auf 70,33 US-Dollar. Am Tag zuvor war Litecoin 71,17 US-Dollar wert.

Inzwischen fällt der Ethereum-Kurs um 1,62 Prozent auf 2.643,04 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 2.686,45 US-Dollar wert.

Derweil notiert der Bitcoin Cash-Kurs bei 307,68 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (332,38 US-Dollar) ist das ein Verlust von 7,43 Prozent.

Derweil notiert der Ripple-Kurs bei 1,475 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1,515 US-Dollar) ist das ein Verlust von 2,64 Prozent.

Indessen verringert sich der Monero-Kurs um 3,36 Prozent auf 529,95 US-Dollar. Am Vortag notierte Monero bei 548,36 US-Dollar.

Mit dem Cardano-Kurs geht es indes nach unten. Cardano verliert 4,47 Prozent auf 0,2432 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 0,2546 US-Dollar an der Tafel standen.

Derweil notiert der Stellar-Kurs bei 0,2080 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,2154 US-Dollar) ist das ein Verlust von 3,41 Prozent.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Tron kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,3333 US-Dollar lag, wird der Tron-Kurs um 09:40 auf 0,3333 US-Dollar beziffert.

Daneben wertet Binancecoin um 09:40 ab. Es geht 2,18 Prozent auf 760,77 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 777,76 US-Dollar stand.

Derweil notiert der Dogecoin-Kurs bei 0,0928 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,0965 US-Dollar) ist das ein Verlust von 3,89 Prozent.

Indessen verringert sich der Solana-Kurs um 3,00 Prozent auf 118,27 US-Dollar. Am Vortag notierte Solana bei 121,94 US-Dollar.

Indes fällt der Avalanche-Kurs. Für Avalanche geht es nach 10,87 US-Dollar am Vortag auf 10,42 US-Dollar nach unten (4,08 Prozent).

Nach 14,01 US-Dollar am Vortag ist der Chainlink-Kurs am Montagvormittag um 2,20 Prozent auf 13,70 US-Dollar gesunken.

In der Zwischenzeit muss Sui Verluste verbuchen. Um 09:40 fällt der Sui-Kurs um 6,61 Prozent auf 1,179 US-Dollar. Am Vortag standen noch 1,263 US-Dollar an der Tafel.

Redaktion finanzen.ch

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.