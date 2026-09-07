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Krypto-Marktbericht 07.09.2026 09:48:20

Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Montagvormittag

Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Montagvormittag

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Montagvormittag.

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Für den Bitcoin-Kurs ging es am Vormittag bergab. Der Kurs verlor um 09:41 um 1,61 Prozent auf 79.218,68 US-Dollar, nachdem Bitcoin am Vortag noch bei 80.513,82 US-Dollar gestanden hatte.

Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von -0,5 Prozent aufweist und bei 10,30 EUR notiert.

Währenddessen verliert der Litecoin-Kurs um 1,17 Prozent auf 54,40 US-Dollar. Gestern war Litecoin noch 55,05 US-Dollar wert.

Währenddessen verliert der Ethereum-Kurs um 1,62 Prozent auf 2.481,11 US-Dollar. Gestern war Ethereum noch 2.521,85 US-Dollar wert.

Zudem gibt Bitcoin Cash nach. Um 2,38 Prozent reduziert sich der Bitcoin Cash-Kurs um 09:41 auf 254,81 US-Dollar, nachdem Bitcoin Cash am Vortag noch 261,01 US-Dollar wert war.

Daneben wertet Ripple um 09:41 ab. Es geht 1,85 Prozent auf 1,398 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 1,424 US-Dollar stand.

Indessen verringert sich der Monero-Kurs um 0,89 Prozent auf 535,83 US-Dollar. Am Vortag notierte Monero bei 540,63 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Cardano-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:41 werden 0,2167 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1868 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 09:41 bei 0,1879 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Tron kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,3355 US-Dollar lag, wird der Tron-Kurs um 09:41 auf 0,3364 US-Dollar beziffert.

Daneben wertet Binancecoin um 09:41 ab. Es geht 1,62 Prozent auf 741,80 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 754,02 US-Dollar stand.

Zeitgleich kommt der Dogecoin-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0908 US-Dollar am Vortag, tendiert Dogecoin um 09:41 bei 0,0893 US-Dollar.

Derweil geht es für den Solana-Kurs bergab. Solana sinkt 2,02 Prozent auf 104,45 US-Dollar, nach 106,61 US-Dollar am Vortag.

Derweil geht es für den Avalanche-Kurs bergab. Avalanche sinkt 1,52 Prozent auf 7,783 US-Dollar, nach 7,902 US-Dollar am Vortag.

Indes fällt der Chainlink-Kurs. Für Chainlink geht es nach 13,22 US-Dollar am Vortag auf 13,14 US-Dollar nach unten (0,63 Prozent).

Zeitgleich verringert sich der Sui-Kurs um 1,70 Prozent auf 0,7970 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 0,8108 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

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