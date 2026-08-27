Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’387 -1.1%  SPI 20’263 -0.9%  Dow 53’569 0.2%  DAX 26’367 0.3%  Euro 0.9369 -0.1%  EStoxx50 6’425 -0.7%  Gold 4’601 0.2%  Bitcoin 64’418 1.2%  Dollar 0.8041 -0.1%  Öl 89.4 1.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758NVIDIA994529Nestlé3886335Roche149905998Stadler Rail217818Partners Group2460882Rheinmetall345850On113454047Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Buffetts Kernsparte schwächelt - Was das für Berkshire-Anleger bedeutet
Bitcoin-Miner: KI-Erlöse hinken Investment massiv hinterher
Elliott Investment Management: Das waren die grössten Aktienpositionen im 2. Quartal 2026
Micron-Aktie nach Rekordhoch: Ist der Speicherkonzern noch ein Schnäppchen?
NVIDIA übertrifft hohe Erwartungen bei Gewinn und Umsatz - Aktie springt an
Suche...
ETF Sparplan
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Tools Invertiert
Snapshot Chart (gross) Nachrichten Währungsrechner CHF/BTC
Historisch Realtimekurs
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Realtimekurs

Nachrichten

Nachrichten

Tools

Währungsrechner

Invertiert

CHF/BTC

Krypto-Marktbericht 27.08.2026 09:48:20

Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Donnerstagvormittag

Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Donnerstagvormittag

Aktueller Marktbericht zu Bitcoinkurs, Etherkurs und Ripplekurs.

Anzeige
Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets

Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.

Jetzt kaufen

Der Bitcoin-Kurs ist am Vormittag gefallen. Um 09:41 fiel der Bitcoin-Kurs um 0,28 Prozent auf 78.830,28 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 79.050,48 US-Dollar gehandelt worden war.

Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von 1,1 Prozent aufweist und bei 10,21 EUR notiert.

Inzwischen fällt der Litecoin-Kurs um 1,53 Prozent auf 49,68 US-Dollar. Am Tag zuvor war Litecoin 50,45 US-Dollar wert.

Zudem gibt Ethereum nach. Um 0,51 Prozent reduziert sich der Ethereum-Kurs um 09:41 auf 2.492,18 US-Dollar, nachdem Ethereum am Vortag noch 2.504,92 US-Dollar wert war.

Mit dem Bitcoin Cash-Kurs geht es indes nach unten. Bitcoin Cash verliert 0,04 Prozent auf 268,40 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 268,50 US-Dollar an der Tafel standen.

Daneben präsentiert sich Ripple mit einem Abschlag. Um 09:41 notiert der Ripple-Kurs 1,18 Prozent schwächer bei 1,407 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 1,424 US-Dollar.

Mit dem Monero-Kurs geht es indes nach oben. Monero gewinnt 1,77 Prozent auf 445,44 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 437,68 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit bewegt sich Cardano kaum. Am Donnerstagvormittag lag der Cardano-Kurs bei 0,2105 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,2126 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Stellar mit einem Abschlag. Um 09:41 notiert der Stellar-Kurs 1,38 Prozent schwächer bei 0,1828 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 0,1854 US-Dollar.

Derweil notiert der Tron-Kurs bei 0,3349 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,3359 US-Dollar) ist das ein Verlust von 0,29 Prozent.

In der Zwischenzeit verbucht der Binancecoin-Kurs Verluste in Höhe von 0,23 Prozent auf 705,94 US-Dollar. Am Tag zuvor war Binancecoin 707,57 US-Dollar wert.

Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:41 werden 0,0869 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Daneben wertet Solana um 09:41 ab. Es geht 0,12 Prozent auf 101,37 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 101,49 US-Dollar stand.

Währenddessen wird Avalanche bei 7,367 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 0,91 Prozent im Vergleich zum Vortag (7,435 US-Dollar).

Inzwischen steigt der Chainlink-Kurs um 0,31 Prozent auf 11,65 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 11,61 US-Dollar wert.

Zudem bewegt sich Sui seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,7554 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Sui-Kurs bei 0,7647 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Weitere Links:

Wer verbirgt sich hinter der Ethereum-Technologie?

Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Jetzt neu: Aktuelle Anlagetrends auf einen Blick
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen

Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?

Die wichtigsten Themen im Video:

Gold – sicherer Hafen oder überbewertet?
– Warum Gold trotz Korrektur weiterhin stabil bleibt
– Welche Rolle Geopolitik (z. B. Iran-Konflikt) spielt
– Wie sich Marktmechanismen anders entwickeln als im „Lehrbuch“

Silber – der unterschätzte Gewinner?
– Doppelfunktion als Edelmetall & Industriemetall
– Warum Silber weiterhin Aufholpotenzial gegenüber Gold hat
– Bedeutung der Gold-Silber-Ratio

Lieferketten & kritische Rohstoffe
– Warum Versorgungssicherheit immer wichtiger wird
– Welche Rohstoffe künftig besonders gefragt sind (z. B. Kupfer, Uran, Düngemittel)
– Wie geopolitische Spannungen Preise beeinflussen

️ Ölmarkt vor neuer Preiswelle?
– Auswirkungen der Strasse von Hormus & geopolitischer Risiken
– Warum steigende Energiepreise wahrscheinlich sind
– Chancen für Investoren im Rohstoffsektor

Rohstoffe 2026 – das grosse Bild
– Warum ein starkes Rohstoffjahr erwartet wird
– Welche Faktoren (Inflation, Zinsen, Politik) entscheidend sind
– Strategien für Anleger: langfristig denken statt kurzfristig reagieren

Invest 2026: Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?