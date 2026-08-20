Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Donnerstagvormittag

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Für den Bitcoin-Kurs ging es am Vormittag bergauf. Der Kurs legte um 09:41 um 0,39 Prozent auf 69.507,42 US-Dollar zu, nachdem Bitcoin am Vortag noch bei 69.236,40 US-Dollar gestanden hatte.

Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von 0,5 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: -2,3 Prozent.

Zudem zeigt sich der Litecoin-Kurs im Aufwind. Um 09:41 zieht Litecoin um 0,18 Prozent auf 46,76 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 46,67 US-Dollar gemeldet wurde.

Mit dem Ethereum-Kurs geht es indes nach unten. Ethereum verliert 0,41 Prozent auf 2.244,28 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 2.253,43 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit verbucht der Bitcoin Cash-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,11 Prozent auf 212,87 US-Dollar. Am Tag zuvor war Bitcoin Cash 212,64 US-Dollar wert.

Währenddessen wird Ripple bei 1,109 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 0,65 Prozent im Vergleich zum Vortag (1,102 US-Dollar).

Währenddessen wird Monero bei 412,11 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 2,21 Prozent im Vergleich zum Vortag (421,42 US-Dollar).

Zudem gibt Cardano nach. Um 1,82 Prozent reduziert sich der Cardano-Kurs um 09:41 auf 0,1835 US-Dollar, nachdem Cardano am Vortag noch 0,1869 US-Dollar wert war.

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1699 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 09:41 bei 0,1689 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Tron seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,3333 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Tron-Kurs bei 0,3342 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Binancecoin-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,21 Prozent auf 627,87 US-Dollar. Am Tag zuvor war Binancecoin 626,55 US-Dollar wert.

Inzwischen steigt der Dogecoin-Kurs um 0,11 Prozent auf 0,0750 US-Dollar. Am Tag zuvor war Dogecoin 0,0750 US-Dollar wert.

Daneben steigt Solana um 0,61 Prozent auf 85,88 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 85,36 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Avalanche mit einem Aufschlag. Um 09:41 notiert der Avalanche-Kurs 0,44 Prozent stärker bei 6,796 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 6,766 US-Dollar.

Nach 10,54 US-Dollar am Vortag ist der Chainlink-Kurs am Donnerstagvormittag um 0,16 Prozent auf 10,52 US-Dollar gesunken.

Zeitgleich kommt der Sui-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,7048 US-Dollar am Vortag, tendiert Sui um 09:41 bei 0,7003 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.