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Krypto-Marktbericht 11.08.2026 09:48:20

Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Dienstagvormittag

Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Dienstagvormittag

Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Vormittag um die Kurse der Digitalwährungen.

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Für den Bitcoin-Kurs ging es am Vormittag bergauf. Der Kurs legte um 09:41 um 0,17 Prozent auf 64'024,90 US-Dollar zu, nachdem Bitcoin am Vortag noch bei 63'918,55 US-Dollar gestanden hatte.

Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil - ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von -1,4 Prozent aufweist und bei 8,29 EUR notiert.

Mit dem Litecoin-Kurs geht es indes nach unten. Litecoin verliert 0,05 Prozent auf 45,10 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 45,12 US-Dollar an der Tafel standen.

Nach 1'871,59 US-Dollar am Vortag ist der Ethereum-Kurs am Dienstagvormittag um 0,30 Prozent auf 1'877,17 US-Dollar gestiegen.

Mit dem Bitcoin Cash-Kurs geht es indes nach oben. Bitcoin Cash gewinnt 1,01 Prozent auf 215,22 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 213,08 US-Dollar an der Tafel standen.

Währenddessen verliert der Ripple-Kurs um 0,70 Prozent auf 1,004 US-Dollar. Gestern war Ripple noch 1,011 US-Dollar wert.

Daneben fällt Monero um 0,57 Prozent auf 393,99 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 396,26 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Cardano kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1912 US-Dollar lag, wird der Cardano-Kurs um 09:41 auf 0,1887 US-Dollar beziffert.

Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:41 werden 0,1609 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Tron kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,3306 US-Dollar lag, wird der Tron-Kurs um 09:41 auf 0,3315 US-Dollar beziffert.

Zeitgleich verstärkt sich der Binancecoin-Kurs um 0,43 Prozent auf 601,21 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 598,65 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Dogecoin kaum. Am Dienstagvormittag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0701 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0697 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Solana-Kurs um 0,46 Prozent auf 75,61 US-Dollar. Am Tag zuvor war Solana 75,97 US-Dollar wert.

Zudem legt Avalanche zu. Um 0,73 Prozent verstärkt sich der Avalanche-Kurs um 09:41 auf 6,480 US-Dollar, nachdem Avalanche am Vortag noch 6,432 US-Dollar wert war.

Daneben wertet Chainlink um 09:41 auf. Es geht 1,79 Prozent auf 8,438 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 8,290 US-Dollar stand.

Nach 0,6841 US-Dollar am Vortag ist der Sui-Kurs am Dienstagvormittag um 0,32 Prozent auf 0,6862 US-Dollar gestiegen.

Redaktion finanzen.ch

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

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