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Krypto-Marktbericht 25.08.2026 17:23:14

Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Dienstagnachmittag

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Für den Bitcoin-Kurs ging es am Nachmittag bergauf. Der Kurs legte um 17:11 um 0,39 Prozent auf 79.200,54 US-Dollar zu, nachdem Bitcoin am Vortag noch bei 78.895,21 US-Dollar gestanden hatte.

Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von -1,0 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: 11,2 Prozent.

Zudem zeigt sich der Litecoin-Kurs im Sinkflug. Um 17:11 gibt Litecoin um 1,52 Prozent auf 50,90 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 51,69 US-Dollar gemeldet wurde.

Mit dem Ethereum-Kurs geht es indes nach unten. Ethereum verliert 0,27 Prozent auf 2.473,15 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 2.479,74 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit verbucht der Bitcoin Cash-Kurs Verluste in Höhe von 1,17 Prozent auf 267,59 US-Dollar. Am Tag zuvor war Bitcoin Cash 270,75 US-Dollar wert.

Währenddessen wird Ripple bei 1,473 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 0,57 Prozent im Vergleich zum Vortag (1,481 US-Dollar).

Währenddessen wird Monero bei 446,42 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 0,91 Prozent im Vergleich zum Vortag (442,39 US-Dollar).

In der Zwischenzeit bewegt sich Cardano kaum. Am Dienstagnachmittag lag der Cardano-Kurs bei 0,2154 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,2211 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1936 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 17:11 bei 0,1901 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Tron seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 0,3419 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Tron-Kurs bei 0,3447 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Binancecoin-Kurs Verluste in Höhe von 0,82 Prozent auf 698,15 US-Dollar. Am Tag zuvor war Binancecoin 703,92 US-Dollar wert.

Zudem bewegt sich Dogecoin seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 0,0889 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0900 US-Dollar.

Daneben fällt Solana um 0,47 Prozent auf 98,12 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 98,59 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Avalanche mit einem Abschlag. Um 17:11 notiert der Avalanche-Kurs 0,80 Prozent schwächer bei 7,478 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 7,538 US-Dollar.

Nach 11,62 US-Dollar am Vortag ist der Chainlink-Kurs am Dienstagnachmittag um 0,42 Prozent auf 11,57 US-Dollar gesunken.

Zudem gibt Sui am Dienstagnachmittag nach. Um 1,15 Prozent auf 0,7912 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Sui-Kurs bei 0,8004 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

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