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25.06.2026 21:52:00

Bitcoin erneut unter Druck - Kurs zeitweise auf Tief seit September 2024

Bitcoin erneut unter Druck - Kurs zeitweise auf Tief seit September 2024

Der Bitcoin ist am Donnerstag im Handelsverlauf nach einer zwischenzeitlichen Erholung wieder unter Druck geraten.

Der Bitcoin ist am Donnerstag im Handelsverlauf nach einer zwischenzeitlichen Erholung wieder unter Druck geraten. Der Kurs der ältesten und bekanntesten Kryptowährung sackte am Nachmittag auf der Plattform Bitstamp bis auf rund 58.000 Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit September 2024 ab.

Am Abend erholte sich der Kurs wieder etwas, lag aber mit 59.500 Dollar immer noch unter der psychologisch wichtigen Marke von 60.000 Dollar. Der Kryptomarkt steht seit einiger Zeit unter Druck. So sackte der Bitcoin seit dem Rekordhoch von mehr als 126.000 Dollar im Oktober 2025 inzwischen um mehr als die Hälfte ab.

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Alleine in diesem Jahr verlor der Bitcoin rund ein Drittel seines Wertes, nachdem er bereits im vergangenen Jahr rund sechs Prozent nachgegeben hatte. Es war den Daten der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge erst das vierte Verlustjahr in der Geschichte der Digitalwährung, die es erst seit 2009 gibt.

Mittel- und längerfristig gesehen ist der Bitcoin allerdings weiter eine der erfolgreichsten Anlageklassen. In den vergangenen fünf Jahren zog der Kurs um rund 85 Prozent an; seit Juni 2016 verteuerte sich der Bitcoin um fast 9.000 Prozent. Das heisst: Der Kurs kletterte um fast das 90-Fache nach oben.

Der Wert aller Bitcoins liegt nach dem Rückgang in den vergangenen Wochen nur noch bei 1,2 Billionen Dollar. Er dominiert damit weiter den Kryptowährungsmarkt. Bei CoinMarketCap wird die Marktkapitalisierung aller Digitalwährungen mit rund 2,1 Billionen Dollar angeben. Mit jeweils knapp 190 Milliarden Dollar folgen Ethereum und Tether.

FRANKFURT (awp international)

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Bildquelle: Lightboxx / Shutterstock.com
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