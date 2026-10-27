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Krypto-Marktbericht 27.10.2026 09:48:20

Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Vormittag

Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Vormittag

Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Vormittag entwickeln.

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Der Bitcoin-Kurs ist am Vormittag gefallen. Um 09:41 fiel der Bitcoin-Kurs um 0,50 Prozent auf 79.641,11 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 80.041,27 US-Dollar gehandelt worden war.

Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von 0,9 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: 15,0 Prozent.

Zudem gibt Litecoin nach. Um 0,57 Prozent reduziert sich der Litecoin-Kurs um 09:41 auf 56,33 US-Dollar, nachdem Litecoin am Vortag noch 56,65 US-Dollar wert war.

In der Zwischenzeit geht es für Ethereum bergab. Um 09:41 steht ein Minus von 0,44 Prozent auf 2.310,11 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Ethereum-Kurs noch bei 2.320,31 US-Dollar.

Daneben steigt Bitcoin Cash um 0,48 Prozent auf 281,34 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 280,00 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Ripple-Kurs kaum vom Fleck. Nach 1,299 US-Dollar am Vortag, tendiert Ripple um 09:41 bei 1,300 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Monero-Kurs um 0,08 Prozent auf 596,50 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 596,97 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Cardano-Kurs um 1,25 Prozent auf 0,2035 US-Dollar. Gestern war Cardano noch 0,2061 US-Dollar wert.

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1687 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 09:41 bei 0,1675 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Tron-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,3290 US-Dollar am Vortag, tendiert Tron um 09:41 bei 0,3270 US-Dollar.

Derweil notiert der Binancecoin-Kurs bei 735,61 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (741,44 US-Dollar) ist das ein Verlust von 0,79 Prozent.

Zudem bewegt sich Dogecoin seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,0772 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0776 US-Dollar.

Derweil notiert der Solana-Kurs bei 99,73 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (100,75 US-Dollar) ist das ein Verlust von 1,01 Prozent.

In der Zwischenzeit verbucht der Avalanche-Kurs Verluste in Höhe von 2,08 Prozent auf 8,767 US-Dollar. Am Tag zuvor war Avalanche 8,953 US-Dollar wert.

Indes fällt der Chainlink-Kurs. Für Chainlink geht es nach 11,37 US-Dollar am Vortag auf 11,32 US-Dollar nach unten (0,41 Prozent).

Daneben fällt Sui um 0,89 Prozent auf 0,9074 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 0,9156 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

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Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
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