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15.11.2026 17:23:14
Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Sonntagnachmittag
Kryptokurse am Nachmittag.
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Bitcoin ist am Nachmittag 64.638,83 US-Dollar wert. So stieg der Bitcoin-Kurs um 17:11 um 0,87 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 64.080,20 US-Dollar stand.
Sinkende Kurse gehören zum Kryptomarkt dazu – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 liegt heute 3,1 Prozent im Minus. Performance seit Start des Produkts im September 2024: -0,7 Prozent.
In der Zwischenzeit geht es für Litecoin bergauf. Um 17:11 steht ein Plus von 1,53 Prozent auf 44,85 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Litecoin-Kurs noch bei 44,18 US-Dollar.
Daneben wertet Ethereum um 17:11 auf. Es geht 2,25 Prozent auf 1.807,62 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 1.767,77 US-Dollar stand.
Derweil notiert der Bitcoin Cash-Kurs bei 207,92 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (199,74 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 4,10 Prozent.
Zudem legt Ripple zu. Um 5,12 Prozent verstärkt sich der Ripple-Kurs um 17:11 auf 0,9557 US-Dollar, nachdem Ripple am Vortag noch 0,9091 US-Dollar wert war.
Zudem legt Monero zu. Um 5,78 Prozent verstärkt sich der Monero-Kurs um 17:11 auf 497,50 US-Dollar, nachdem Monero am Vortag noch 470,31 US-Dollar wert war.
In der Zwischenzeit bewegt sich Cardano kaum. Am Sonntagnachmittag lag der Cardano-Kurs bei 0,1530 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1468 US-Dollar.
Indes steigt der Stellar-Kurs. Für Stellar geht es nach 0,1336 US-Dollar am Vortag auf 0,1387 US-Dollar nach oben (3,84 Prozent).
Währenddessen wird Tron bei 0,3040 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 0,83 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,3066 US-Dollar).
Zudem legt Binancecoin zu. Um 1,62 Prozent verstärkt sich der Binancecoin-Kurs um 17:11 auf 590,12 US-Dollar, nachdem Binancecoin am Vortag noch 580,71 US-Dollar wert war.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Dogecoin kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0570 US-Dollar lag, wird der Dogecoin-Kurs um 17:11 auf 0,0584 US-Dollar beziffert.
Indessen verstärkt sich der Solana-Kurs um 1,76 Prozent auf 71,23 US-Dollar. Am Vortag notierte Solana bei 70,00 US-Dollar.
Zudem legt Avalanche zu. Um 1,26 Prozent verstärkt sich der Avalanche-Kurs um 17:11 auf 7,170 US-Dollar, nachdem Avalanche am Vortag noch 7,081 US-Dollar wert war.
Indessen verstärkt sich der Chainlink-Kurs um 4,02 Prozent auf 9,190 US-Dollar. Am Vortag notierte Chainlink bei 8,835 US-Dollar.
Inzwischen steigt der Sui-Kurs um 3,15 Prozent auf 0,7191 US-Dollar. Am Tag zuvor war Sui 0,6971 US-Dollar wert.Redaktion Finanzen.net
1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
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