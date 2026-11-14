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14.11.2026 17:23:14
Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Samstagnachmittag
So bewegen sich Bitcoin & Co. heute.
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Für den Bitcoin-Kurs ging es am Nachmittag bergab. Der Kurs verlor um 17:11 um 4,19 Prozent auf 65.273,26 US-Dollar, nachdem Bitcoin am Vortag noch bei 68.124,53 US-Dollar gestanden hatte.
Von Verlusten bleibt auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 nicht verschont – er verliert heute 3,1 Prozent auf 9,16 EUR. Die Performance im Vergleich zur Erstnotiz: -0,7 Prozent.
Währenddessen verliert der Litecoin-Kurs um 7,14 Prozent auf 45,72 US-Dollar. Gestern war Litecoin noch 49,23 US-Dollar wert.
Inzwischen fällt der Ethereum-Kurs um 5,17 Prozent auf 1.824,39 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 1.923,78 US-Dollar wert.
Indes fällt der Bitcoin Cash-Kurs. Für Bitcoin Cash geht es nach 220,83 US-Dollar am Vortag auf 209,24 US-Dollar nach unten (5,25 Prozent).
Zudem zeigt sich der Ripple-Kurs im Sinkflug. Um 17:11 gibt Ripple um 3,92 Prozent auf 0,9683 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 1,008 US-Dollar gemeldet wurde.
Indes fällt der Monero-Kurs. Für Monero geht es nach 528,32 US-Dollar am Vortag auf 513,23 US-Dollar nach unten (2,86 Prozent).
Zudem gibt Cardano am Samstagnachmittag nach. Um 7,06 Prozent auf 0,1560 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Cardano-Kurs bei 0,1679 US-Dollar.
Währenddessen zeigt sich Stellar im Minus. Im Vergleich zum Vortag (0,1457 US-Dollar) geht es um 5,23 Prozent auf 0,1381 US-Dollar nach unten.
Zeitgleich kommt der Tron-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,3118 US-Dollar am Vortag, tendiert Tron um 17:11 bei 0,3097 US-Dollar.
Derweil notiert der Binancecoin-Kurs bei 593,89 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (628,63 US-Dollar) ist das ein Verlust von 5,53 Prozent.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Dogecoin kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0643 US-Dollar lag, wird der Dogecoin-Kurs um 17:11 auf 0,0607 US-Dollar beziffert.
Zudem gibt Solana nach. Um 6,01 Prozent reduziert sich der Solana-Kurs um 17:11 auf 73,21 US-Dollar, nachdem Solana am Vortag noch 77,89 US-Dollar wert war.
Daneben präsentiert sich Avalanche mit einem Abschlag. Um 17:11 notiert der Avalanche-Kurs 7,53 Prozent schwächer bei 7,588 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 8,206 US-Dollar.
Währenddessen verliert der Chainlink-Kurs um 6,42 Prozent auf 9,181 US-Dollar. Gestern war Chainlink noch 9,811 US-Dollar wert.
Derweil notiert der Sui-Kurs bei 0,7351 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,7936 US-Dollar) ist das ein Verlust von 7,38 Prozent.Redaktion Finanzen.net
1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
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