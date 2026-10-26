|Krypto-Marktbericht
|
26.10.2026 12:43:06
Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Mittag
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Mittag.
Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.
Der Bitcoin-Kurs ist am Mittag geklettert. Um 12:31 stieg der Bitcoin-Kurs um 0,43 Prozent auf 80.186,29 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 79.841,00 US-Dollar gehandelt worden war.
Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von -1,1 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: 15,3 Prozent.
Währenddessen zeigt sich Litecoin im Minus. Im Vergleich zum Vortag (56,54 US-Dollar) geht es um 0,10 Prozent auf 56,48 US-Dollar nach unten.
Derweil notiert der Ethereum-Kurs bei 2.327,10 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (2.317,36 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 0,42 Prozent.
Währenddessen zeigt sich Bitcoin Cash im Plus. Im Vergleich zum Vortag (277,24 US-Dollar) geht es um 0,93 Prozent auf 279,81 US-Dollar nach oben.
Zeitgleich kommt der Ripple-Kurs kaum vom Fleck. Nach 1,291 US-Dollar am Vortag, tendiert Ripple um 12:31 bei 1,287 US-Dollar.
Indes fällt der Monero-Kurs. Für Monero geht es nach 589,89 US-Dollar am Vortag auf 587,97 US-Dollar nach unten (0,33 Prozent).
Zudem bewegt sich Cardano seitwärts. Um 12:31 wurde ein Kurs von 0,2042 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Cardano-Kurs bei 0,2029 US-Dollar.
Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1670 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 12:31 bei 0,1687 US-Dollar.
Währenddessen kommt der Tron-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:31 werden 0,3304 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.
Zudem legt Binancecoin zu. Um 0,38 Prozent verstärkt sich der Binancecoin-Kurs um 12:31 auf 738,92 US-Dollar, nachdem Binancecoin am Vortag noch 736,13 US-Dollar wert war.
Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:31 werden 0,0769 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.
Nach 100,84 US-Dollar am Vortag ist der Solana-Kurs am Montagmittag um 0,41 Prozent auf 101,26 US-Dollar gestiegen.
Währenddessen zeigt sich Avalanche im Plus. Im Vergleich zum Vortag (8,868 US-Dollar) geht es um 0,78 Prozent auf 8,937 US-Dollar nach oben.
Nach 11,39 US-Dollar am Vortag ist der Chainlink-Kurs am Montagmittag um 0,27 Prozent auf 11,42 US-Dollar gestiegen.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Sui kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,9140 US-Dollar lag, wird der Sui-Kurs um 12:31 auf 0,9138 US-Dollar beziffert.Redaktion finanzen.ch
1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
Weitere Links:
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Top Kryptowährungen
|Bitcoin
|65’848.36543
|0.10%
|Handeln
|Vision
|0.03198
|0.65%
|Handeln
|Ethereum
|1’909.10969
|-0.01%
|Handeln
|Ripple
|1.06443
|0.07%
|Handeln
|Solana
|83.45994
|0.45%
|Handeln
|Cardano
|0.16844
|0.77%
|Handeln
|Polkadot
|0.83881
|-0.39%
|Handeln
|Chainlink
|9.42553
|0.43%
|Handeln
|Pepe
|0.00000
|2.62%
|Handeln
|Bonk
|0.00000
|0.35%
|Handeln
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen
Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?
Die wichtigsten Themen im Video:
Gold – sicherer Hafen oder überbewertet?
– Warum Gold trotz Korrektur weiterhin stabil bleibt
– Welche Rolle Geopolitik (z. B. Iran-Konflikt) spielt
– Wie sich Marktmechanismen anders entwickeln als im „Lehrbuch“
Silber – der unterschätzte Gewinner?
– Doppelfunktion als Edelmetall & Industriemetall
– Warum Silber weiterhin Aufholpotenzial gegenüber Gold hat
– Bedeutung der Gold-Silber-Ratio
Lieferketten & kritische Rohstoffe
– Warum Versorgungssicherheit immer wichtiger wird
– Welche Rohstoffe künftig besonders gefragt sind (z. B. Kupfer, Uran, Düngemittel)
– Wie geopolitische Spannungen Preise beeinflussen
️ Ölmarkt vor neuer Preiswelle?
– Auswirkungen der Strasse von Hormus & geopolitischer Risiken
– Warum steigende Energiepreise wahrscheinlich sind
– Chancen für Investoren im Rohstoffsektor
Rohstoffe 2026 – das grosse Bild
– Warum ein starkes Rohstoffjahr erwartet wird
– Welche Faktoren (Inflation, Zinsen, Politik) entscheidend sind
– Strategien für Anleger: langfristig denken statt kurzfristig reagieren