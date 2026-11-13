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13.11.2026 09:48:20
Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Freitagvormittag
So bewegen sich Bitcoin & Co. heute.
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Für den Bitcoin-Kurs ging es am Vormittag bergab. Der Kurs verlor um 09:41 um 3,47 Prozent auf 68.802,49 US-Dollar, nachdem Bitcoin am Vortag noch bei 71.272,57 US-Dollar gestanden hatte.
Von Verlusten bleibt auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 nicht verschont – er verliert heute 3,3 Prozent auf 9,14 EUR. Die Performance im Vergleich zur Erstnotiz: -0,8 Prozent.
Währenddessen verliert der Litecoin-Kurs um 2,37 Prozent auf 48,77 US-Dollar. Gestern war Litecoin noch 49,95 US-Dollar wert.
Inzwischen fällt der Ethereum-Kurs um 4,02 Prozent auf 1.934,69 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 2.015,73 US-Dollar wert.
Indes fällt der Bitcoin Cash-Kurs. Für Bitcoin Cash geht es nach 224,23 US-Dollar am Vortag auf 219,69 US-Dollar nach unten (2,02 Prozent).
Zudem zeigt sich der Ripple-Kurs im Sinkflug. Um 09:41 gibt Ripple um 1,02 Prozent auf 1,029 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 1,040 US-Dollar gemeldet wurde.
Indes fällt der Monero-Kurs. Für Monero geht es nach 550,26 US-Dollar am Vortag auf 531,45 US-Dollar nach unten (3,42 Prozent).
Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1739 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 09:41 bei 0,1701 US-Dollar.
Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1483 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 09:41 bei 0,1459 US-Dollar.
In der Zwischenzeit geht es für Tron bergab. Um 09:41 steht ein Minus von 1,54 Prozent auf 0,3105 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Tron-Kurs noch bei 0,3154 US-Dollar.
Derweil notiert der Binancecoin-Kurs bei 630,71 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (655,38 US-Dollar) ist das ein Verlust von 3,76 Prozent.
In der Zwischenzeit verbucht der Dogecoin-Kurs Verluste in Höhe von 2,79 Prozent auf 0,0645 US-Dollar. Am Tag zuvor war Dogecoin 0,0664 US-Dollar wert.
Zudem gibt Solana nach. Um 2,12 Prozent reduziert sich der Solana-Kurs um 09:41 auf 79,89 US-Dollar, nachdem Solana am Vortag noch 81,62 US-Dollar wert war.
Daneben präsentiert sich Avalanche mit einem Abschlag. Um 09:41 notiert der Avalanche-Kurs 0,80 Prozent schwächer bei 8,267 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 8,333 US-Dollar.
Währenddessen verliert der Chainlink-Kurs um 2,14 Prozent auf 9,902 US-Dollar. Gestern war Chainlink noch 10,12 US-Dollar wert.
Zudem bewegt sich Sui seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,7989 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Sui-Kurs bei 0,8042 US-Dollar.Redaktion Finanzen.net
1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
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