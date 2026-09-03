Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Donnerstagnachmittag

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Der Bitcoin-Kurs kletterte um 17:11 um 4,28 Prozent auf 80.542,78 US-Dollar. Damit übertraf Bitcoin den Stand vom Vortag von 77.236,26 US-Dollar.

Steigende Kurse bei Kryptowährungen – auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 legt heute um 4,7 Prozent auf 10,46 EUR zu. Anleger bietet der Top 10 Crypto die Möglichkeit, mit nur einem Produkt an der Entwicklung der zehn wichtigsten Kryptowährungen teilzuhaben.

Indessen verstärkt sich der Litecoin-Kurs um 3,44 Prozent auf 51,28 US-Dollar. Am Vortag notierte Litecoin bei 49,58 US-Dollar.

Derweil geht es für den Ethereum-Kurs bergauf. Ethereum steigt 4,34 Prozent auf 2.490,27 US-Dollar, nach 2.386,76 US-Dollar am Vortag.

Zeitgleich verstärkt sich der Bitcoin Cash-Kurs um 5,58 Prozent auf 257,39 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 243,78 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann Ripple Gewinne verbuchen. Um 17:11 steigt der Ripple-Kurs um 8,30 Prozent auf 1,460 US-Dollar. Am Vortag standen noch 1,348 US-Dollar an der Tafel.

Zudem gewinnt Monero am Donnerstagnachmittag hinzu. Um 3,60 Prozent auf 513,42 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Monero-Kurs bei 495,57 US-Dollar.

Indes steigt der Cardano-Kurs. Für Cardano geht es nach 0,2003 US-Dollar am Vortag auf 0,2172 US-Dollar nach oben (8,43 Prozent).

Währenddessen wird Stellar bei 0,1838 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 5,14 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,1748 US-Dollar).

Zeitgleich kommt der Tron-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,3250 US-Dollar am Vortag, tendiert Tron um 17:11 bei 0,3300 US-Dollar.

Derweil notiert der Binancecoin-Kurs bei 721,18 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (687,12 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 4,96 Prozent.

Zeitgleich verstärkt sich der Dogecoin-Kurs um 7,92 Prozent auf 0,0879 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 0,0814 US-Dollar.

Indes steigt der Solana-Kurs. Für Solana geht es nach 100,03 US-Dollar am Vortag auf 104,94 US-Dollar nach oben (4,90 Prozent).

Daneben wertet Avalanche um 17:11 auf. Es geht 3,90 Prozent auf 7,450 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 7,171 US-Dollar stand.

Indessen verstärkt sich der Chainlink-Kurs um 6,11 Prozent auf 11,76 US-Dollar. Am Vortag notierte Chainlink bei 11,08 US-Dollar.

Indes steigt der Sui-Kurs. Für Sui geht es nach 0,7420 US-Dollar am Vortag auf 0,7839 US-Dollar nach oben (5,65 Prozent).

Redaktion finanzen.ch

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