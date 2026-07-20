Bitcoin Cash: Wie viel Wert mit einem Investment von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre

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Am 19.07.2025 lag der Kurs von Bitcoin Cash bei 513.52 USD. Bei einer BCH-Investition von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.947 Bitcoin Cash in seinem Depot. Die gehaltenen Bitcoin Cash wären gestern 417.86 USD wert gewesen, da sich der BCH-USD-Kurs auf 214.58 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 58.21 Prozent verringert.

Ihr aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte die Kryptowährung am 24.06.2026 bei 190.02 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Bitcoin Cash am 03.01.2026 bei 654.75 USD..

Redaktion finanzen.net