Bitcoin Cash: Wie viel Verlust ein Investment von vor 1 Jahr eingebracht hätte

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Vor 1 Jahr wurde Bitcoin Cash bei 500.72 USD gehandelt. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in BCH investiert, befänden sich nun 1.997 Bitcoin Cash in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 570.86 USD, da sich der Wert von Bitcoin Cash am 11.10.2026 auf 285.84 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 42.91 Prozent abgenommen.

Das 52-Wochen-Tief von BCH wurde am 24.06.2026 erreicht und liegt bei 190.02 USD. Am 03.01.2026 erreichte Bitcoin Cash sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 654.75 USD.

Redaktion finanzen.net