Bitcoin Cash: Wie viel eine Investition von vor 3 Jahren gekostet hätte

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Gestern vor 3 Jahren wurde Bitcoin Cash bei 245.91 USD gehandelt. Bei einem BCH-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 40.66 Bitcoin Cash in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 9’718.78 USD, da sich der Wert eines Coins am 08.11.2026 auf 239.00 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 2.81 Prozent verringert.

Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 190.02 USD und wurde am 24.06.2026 erreicht. Bei 654.75 USD erreichte die Kryptowährung am 03.01.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion Finanzen.net

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