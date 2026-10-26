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Lukrative BCH-Anlage? 26.10.2026 19:43:08

Bitcoin Cash: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 5 Jahren bedeutet

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So viel hätten Investoren mit einem frühen Bitcoin Cash-Einstieg verlieren können.

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Bitcoin Cash war am 25.10.2021 621.45 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 0.1609 BCH im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 44.61 USD, da Bitcoin Cash am 25.10.2026 277.24 USD wert war. Das entspricht einem Minus von 55.39 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 24.06.2026 erreicht und liegt bei 190.02 USD. Am 03.01.2026 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 654.75 USD.

Redaktion finanzen.net

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