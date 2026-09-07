Bitcoin Cash: So viel Gewinn hätte ein Investment von vor 3 Jahren eingefahren

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Krypto-Investment im Fokus 07.09.2026 19:43:08

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Gestern vor 3 Jahren wurde Bitcoin Cash bei 193.07 USD gehandelt. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in BCH investiert worden wären, hätte man nun 51.79 Bitcoin Cash im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 13’519.12 USD, da Bitcoin Cash am 06.09.2026 261.01 USD wert war. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 35.19 Prozent vermehrt.

Am 24.06.2026 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 190.02 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 03.01.2026 erreicht und liegt bei 654.75 USD.

Redaktion finanzen.net

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