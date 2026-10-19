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BCH-Anlage im Blick 19.10.2026 19:43:08

Bitcoin Cash: So lohnend wäre ein Investment von vor 3 Jahren gewesen

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Bei einem frühen Engagement in Bitcoin Cash hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

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Bitcoin Cash kostete gestern vor 3 Jahren 227.20 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in BCH investiert hätte, hätte er nun 44.01 Bitcoin Cash im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 12’151.02 USD, da Bitcoin Cash am 18.10.2026 276.07 USD wert war. Damit wäre die Investition 21.51 Prozent mehr wert.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 24.06.2026 erreicht und liegt bei 190.02 USD. Bei 654.75 USD erreichte Bitcoin Cash am 03.01.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

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Bildquelle: CryptoFX / Shutterstock.com
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