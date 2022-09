Bitcoin, Bitcoin Cash, Ether Co.: Kryptokurse am Vormittag

Der Bitcoin-Kurs ist am Vormittag gesunken. So verlor Bitcoin um 09:40 -0,49 Prozent auf 21'571,62 US-Dollar hinzu. Gestern lag der Kurs bei 21'677,12 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Bitcoin Cash mit einem Abschlag. Um 09:40 notiert der Bitcoin Cash-Kurs -1,87 Prozent schwächer bei 130,28 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 132,76 US-Dollar.

Daneben fällt Ethereum um -0,93 Prozent auf 1'759,34 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 1'775,89 US-Dollar.

Zudem gibt Litecoin nach. Um -0,98 Prozent reduziert sich der Litecoin-Kurs um 09:40 auf 62,77 US-Dollar, nachdem Litecoin am Vortag noch 63,39 US-Dollar wert war.

Zeitgleich kommt der Ripple-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,3575 US-Dollar am Vortag, tendiert Ripple um 09:40 bei 0,3560 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,5119 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 09:40 bei 0,5103 US-Dollar.

Indessen verringert sich der Monero-Kurs um -0,88 Prozent auf 156,15 US-Dollar. Am Vortag notierte Monero bei 157,55 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich IOTA mit einem Abschlag. Um 09:40 notiert der IOTA-Kurs -1,59 Prozent schwächer bei 0,2909 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 0,2956 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Verge-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0033 US-Dollar am Vortag, tendiert Verge um 09:40 bei 0,0032 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1150 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 09:40 bei 0,1143 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der NEM-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0458 US-Dollar am Vortag, tendiert NEM um 09:40 bei 0,0458 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Dash-Kurs Verluste in Höhe von -2,04 Prozent auf 47,83 US-Dollar. Am Tag zuvor war Dash 48,82 US-Dollar wert.

Derweil notiert der NEO-Kurs bei 9,822 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (9,896 US-Dollar) ist das ein Verlust von -0,75 Prozent.

Redaktion finanzen.ch