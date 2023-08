Bitcoin auf Ethereum (BTC20) steigt am 2. Listungstag 600 %

Anzeige



Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Eine bemerkenswerte Entwicklung legte der Bitcoin auf Ethereum (BTC20) nach seiner ersten Listung an einer Kryptobörse vor zwei Tagen hin. Dabei konnte der Coin um 600 % steigen und bewegt sich in Richtung Verzehnfachung. Die Investoren stürzen sich auf den neuen Coins, welcher sich rasant einer Marktkapitalisierung von 100 Mio. US-Dollar nähert.

Der Stake-to-Earn-Coin BTC20 spiegelt die Tokenomics von Bitcoin seit dem Jahr 2011 wider. Aktuell notiert der Token bei einem Preis von 4,15 US-Dollar, was von seinem ersten Listungspreis einem Anstieg von über 300 % entspricht.

Kurzzeitig wurde jedoch schon ein Preis von 6 US-Dollar erreicht, was 600 % entspricht und das nächste kurzfristige Kursziel darstellt. Beeindruckend ist auch die hohe Anzahl an Token, welche beim Staking gesperrt wurde. So wurden 3.930.621 der 6.050.000 BTC20 Token gestakt, was 65 % der Umlaufversorgung entspricht. Entnommen werden können die Daten von dem Dashboard der BTC20-Website.

Alle übrigen Token, der insgesamt 21 Mio. BTC20 sind für die Belohnungen der Staker gesperrt, wobei diese aktuell eine jährliche Rendite von 66,97 % erhalten. Dabei spiegelt der BTC20 die Block-Belohnungen von Bitcoin aus dem Jahr 2011, als diese noch bei 50 Token pro produzierten Block lagen. Vergütet werden diese Token alle 10 Minuten, wobei sie frühstens eine Woche nach dem Staking eingefordert werden können. Gestartet wurde es letzten Mittwoch um 15 Uhr UTC.

Nach der ersten Listung bildete der neue Bitcoin zuerst einen Boden im Bereich von 1 US-Dollar aus, was vermutlich ein Anzeichen für dessen Stabilität aufgrund der rentablen Tokenomics ist. Bereits am Folgetag explodierte der Token und verzeichnete parabolische Anstiege.

$BTC20 is Dominating the Charts!



Exciting news, $BTC20 community! We're currently trending as the #1 #Token on @DEXToolsApp and have skyrocketed with a 400% increase since the #Presale!



This monumental achievement is all thanks to our dedicated community and believers… pic.twitter.com/2FtVze5XgS — BTC20 (@BTC20Token) August 13, 2023

Wale investieren in BTC20 und haben Marktkapitalisierung von 1 Mrd. $ im Visier

Wale mit viel Kapital betreten ebenfalls den Markt. Einer von ihnen, mit einer Wallet mit 2 Mio. US-Dollar, hat eine bescheidene Menge BTC20 im Wert von 6.049 US-Dollar erworben. Solche Investoren zielen dabei vor allem darauf ab, bei kurzfristigen Kursrücksetzern erneut in den Markt einzusteigen. Denn sie hoffen auf höhere Gewinne von 100x, wenn der BTC20 eine Marktkapitalisierung von 1 Mrd. US-Dollar erzielt.

https://etherscan.io/tx/0xe62dc8d6299d3b41a77cd079c53c8ff99a20d3891af8b1a02ba8859d6e500ec3

BTC20 kommt auf Platz 1 von DEXTools und FOMO baut sich erst auf

Seit dem gestrigen Tage hat es der neue BTC20 in die Top 10 der bekannten Daten- und Handelswebsite für dezentrale Börsen, DEXTools, geschafft. Während der letzten Stunde konnte er es aufgrund des FOMOs sogar auf Platz 1 schaffen.

Dabei ist die Anzahl der Tokeninhaber auf 4.210 Personen angestiegen. Das Handelsvolumen der letzten 24 Stunden betrug 4,41 Mio. US-Dollar, während die Liquidität auf Uniswap V2 bei 347.000 US-Dollar steht.

Hinzu kommt das Uniswap V3 Handelspaar (BTC20/SDEX), bei dem die Investoren von höheren Gebühren als die 0,3 % von V2 profitieren können. Dieser Liquiditätspool kommt auf 352.000 US-Dollar und ein Handelsvolumen von 661.000 US-Dollar.

Ebenso wurde 87,99 % der Liquidität auf Uniswap V2 gesperrt. Daher muss man sich wesentlich weniger Sorgen machen, dass es bei dem Projekt einen Rug-Pull gibt.

Stattdessen soll BTC20 ($Bitcoin20) die beste Bitcoin-Alternative sein, welche in diesem Jahr eingeführt wurde und möglicherweise BTC2.0 und HPOS10I ($Bitcoin) übertreffen.

BTC20 könnte vor Freischaltung erster Staker 10x erreichen, während weitere Staker hinzukommen

Extrapoliert man auf dem 4-Stunden-Chart den Kursverlauf weiter, so deutet dieser auf einen 10-fachen Anstieg am siebten Handelstag am Mittwoch, dem 16. August, hin. Zu diesem Zeitpunkt erhalten die Staker erstmalig die Möglichkeit, ihre Token zu beanspruchen.

Daher haben nehmen die Marktbeobachter dieses Datum besonders ins Visier. Denn somit erfahren sie, wie sich die Tokeninhaber verhalten werden, welche einen so grossen Anteil der Umlaufversorgung beim Staking gesperrt haben.

Um das volle Renditepotenzial auszuschöpfen, müssen die Token jedoch für einen Zeitraum von 12 Monaten gestakt werden. Aufgrund der hohen Renditen haben sich viele für das Staking entschieden, weshalb sie vermutlich längerfristig das Investment halten.

Jedoch wird es sicherlich auch Investoren geben, welche primär an einem Kapitalerhalt interessiert sind. Diese könnten dazu geneigt sein, Gewinnmitnahmen zu tätigen und einen Rest in dem Token zu belassen, um von weiteren Renditen profitieren zu können.

Die Tokeninhaber können aber auch ganz einfach ihre Coins in dem Staking-Smart-Contract belassen, wenn sie weitere Renditen erwirtschaften wollen. Dieser akkumuliert dann automatisch die Belohnungen, bis es beendet wird.

CMC- und CEX-Listungen treiben Kurs weiter voran

Einige werden zwar aufhören zu staken, allerdings sollte die folgende Kaufnachfrage dies wieder ausgleichen. Gestützt wird diese These von mehreren Faktoren.

So werden die hohen Renditen mehr Anleger anziehen, die in BTC20 investieren wollen. Denn wenn die Staking-Pool-Grösse abnimmt, steigen die Renditen beim Staking. Somit dürften dann wieder mehr Investoren von den höheren Staking-Renditen angezogen werden sowie deshalb mehr Token kaufen und staken.

Zudem plant das Team von BTC20 auch in der folgenden Woche eine neue Funktion einzuführen, mit welcher die Anleger mit nur einer Schaltfläche die Token kaufen und staken können.

Ebenso ist der Anstieg eines Coins die beste Werbung für ihn, da dies eine positive Preisentwicklung in Aussicht stellt. Zudem wird BTC20 aufgrund seiner vorteilhaften Positionierung auf wichtigen Kryptodatenwebsites wie CoinMarketCap und CoinGecko gelistet.

Sobald dieser Schritt vollzogen wurde, ist dieser auf Seiten vertreten, welche hunderttausende von Investoren nutzen. Deshalb können viele auf den Coin aufmerksam werden, wodurch er wiederum auf deren Watchlists landet und von einigen gekauft wird.

Welche CEX listet BTC20 zuerst, ist es LBank, OKX oder Binance?

Ebenfalls positiv dürfte sich der Faktor auswirken, dass eine Listung an einer zentralen Kryptobörse in Aussicht steht. Zwar gibt es laut den Angaben in den sozialen Medien des Projekts bisher noch keine Pläne für eine Notierung an einer CEX, jedoch hält es die Handelsplätze nicht davon ab, den Coin selbstständig zu listen.

Aufgrund des starken Wettbewerbs zwischen den CEXs um Geschäfte behalten deren Teams die Marktentwicklungen genau im Auge. Denn sie suchen nach trendigen Coins, die ein beträchtliches Handelsvolumen anziehen, wie es bei BTC20 der Fall ist.

So betrug das Handelsvolumen auf Uniswap in den letzten 24 Stunden etwa 4,4 Mio. US-Dollar. Da der Coin nun auf Websites wie DEXTools als heisses Paar gehandelt wird sowie zweifellos bald auf CMC und CG gelistet sein wird. Deshalb wird das Volumen wahrscheinlich in die Höhe schiessen und der Preis seinen parabolischen Anstieg fortsetzen, da neues Geld hereinströmt.

Je grösser das Handelsvolumen und die Anzahl der Tokeninhaber, desto wahrscheinlicher ist es, dass Top-CEXs wie OKX und Binance den Coin listen.

Marketing wird maximiert, um 10 $ mit BTC20 zu erzielen

Abgesehen von den robusten Tokenomics und dem oben erwähnten Off-Chain-Nachrichtenfluss, gibt es auch die Marketingbemühungen des BTC20-Teams.

Der Kryptoanalyst Michael Wrubel mit 310.000 YouTube-Abonnenten hat bereits vorhergesagt, dass BTC20 Millionäre Investoren zu Millionären macht. Aktuell sieht es so aus, als ob er ins Schwarze getroffen hat. In den kommenden Tagen sollten wir uns darauf freuen, dass das Team von BTC20 beginnt, mit noch mehr prominenten Influencern zusammenzuarbeiten.

Bislang war das Marketing perfekt. Die Marktpositionierung von BTC20 als „Bitcoin auf Ethereum“ spricht all diejenigen an, welche die verschiedenen Haussen, die Bitcoin seit seiner Gründung erlebt hat, verpasst haben. Dies sind eine Menge Leute.

Die Tokeninhaber können einen wachsenden digitalen Marketingschub auf dem Kryptomarkt erwarten, der auf populäre Websites wie CMC, DexTools, Dexscreener und Bannerwerbung auf beliebten Nachrichtenwebsites abzielt.

Die Telegram-Alpha-Gruppen beginnen sich ebenfalls zu entwickeln. Daher ist zu erwarten, dass die Krypto-Twitter-Welt mit Erwähnungen von BTC20 explodieren wird, um das FOMO für den neuen Coin weiter zu steigern.

Staking-Version-2-Coins sind der neue heisseste Trend in der Kryptowelt – wird der XRP20 Coin als Nächstes in die Höhe schiessen?

Ein weiterer Coin, der sich dem Thema Version 2 anschliesst, ist der XRP20, der sich derzeit noch im Vorverkauf befindet. Obwohl XRP20 nicht mit Ripple oder XRP in Verbindung steht, wurde er von diesem inspiriert.

Ähnlich wie bei BTC20 gibt es auch bei XRP20 eine Neuerung, die es den Tokeninhabern ermöglicht, mit dem Einsatz des Tokens Belohnungen zu verdienen. YouTube-Experten prognostizieren 10-fache Renditen für frühe Investoren des Coins.

Der Token hat ausserdem einen preisfördernden deflationären Verbrennungsmechanismus. Dieser wird potenzielle Käufer ermutigen, einen Blick auf ihn zu werfen.

Dabei hat der neue Coin 2,3 Mio. US-Dollar seines Hard-Cap-Ziels von 3,6 Mio. US-Dollar eingeworben. Zudem wird erwartet, dass sich das Verkaufstempo beschleunigt, da Investoren in der Low-Cap-Krypto-Arena den Erfolg von BTC20 bemerken und nach ähnlichen möglichen Ten-Bagger-Zielen Ausschau halten.

BTC20 hat noch viel Spielraum für enorme Gewinne, aber das gilt auch für XRP20. Ausserdem ist er immer noch im Vorverkauf mit einem niedrigen Preis von 0,000092 US-Dollar, was 30x unter dem Allzeittief von XRP liegt.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.

Über den Autor: Simon Feldhusen kam vor 17 Jahren das erste Mal mit der Börse in Berührung und beschäftigt sich seit mehr als 8 Jahren täglich intensiv mit den Themen Trading, Kryptoassets, Aktien, P2P, Unternehmensfinanzierung, Finanzen und Unternehmertum. Zudem ist er seit mehreren Jahren als Texter und Ghostwriter im Finanzbereich tätig. In dieser Zeit hat er sich ein diversifiziertes Wissen über unterschiedliche Fortbildungen über die Finanzmärkte und das Verfolgen der täglichen Nachrichten angeeignet. Seitdem vergeht kein Tag, an dem er sich nicht mit den Märkten auseinandergesetzt hat. Er publiziert unter anderem für Finanzen.net, ETF-Nachrichten.de, Coincierge.de und P2E-News.com.