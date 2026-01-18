Bitcoin-Adaption könnte durch Skalierbarkeitslimitierung von BTC ins stocken kommen – kann Bitcoin Hyper abhilfe schaffen?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Die Bitcoin-Adoption hat in den vergangenen Jahren ein beeindruckendes Momentum entwickelt. Institutionelle Investoren, regulatorische Fortschritte und die zunehmende Integration in traditionelle Finanzprodukte haben dazu geführt, dass Bitcoin im Januar 2026 bei rund 97.000 US-Dollar notiert. Mit einer Marktkapitalisierung von etwa 1,8 Billionen US-Dollar dominiert Bitcoin weiterhin den Kryptomarkt und hält konstant zwischen 58 und 60 Prozent Marktanteil.

Wachsende Nachfrage treibt Bitcoin-Adoption voran

Die Nachfrage nach Bitcoin wird vor allem durch breite Retail- und Institutionenadoption getragen. Rund 30 Prozent der US-Amerikaner besitzen inzwischen Kryptowährungen, und für 75 Prozent dieser Anleger ist Bitcoin die grösste Position. Seit der Zulassung der Spot-Bitcoin-ETFs Anfang 2024 sind netto 87 Milliarden US-Dollar in globale Crypto-ETPs geflossen.

Quelle: Farside.co.uk

Allein die US-Bitcoin-ETFs verwalten mittlerweile rund 60 Milliarden US-Dollar. Zudem geben 70 Prozent der institutionellen Investoren an, ihre Allokationen 2025/2026 weiter erhöhen zu wollen, und 80 Prozent haben bereits Krypto-Exposure aufgebaut oder planen dies konkret.

Skalierbarkeitsgrenzen von Bitcoin im Vergleich zu modernen Chains wie Solana

Doch während die Nachfrage steigt, stösst das Bitcoin-Netzwerk an seine technischen Grenzen. Das Proof-of-Work-System ermöglicht nur drei bis sieben Transaktionen pro Sekunde, bei einer Blockzeit von zehn Minuten. In Phasen hoher Auslastung steigen Transaktionsgebühren schnell auf fünf bis zehn US-Dollar an, und Bestätigungen können Stunden dauern.

Die strukturellen Limitierungen stehen im starken Kontrast zu modernen Blockchains wie Solana, die reale Durchsätze von 400 bis 2.600 Transaktionen pro Sekunde erreichen und theoretisch bis zu 65.000 TPS skalieren können. Solanas Proof-of-History-Mechanismus und parallele Ausführung ermöglichen Gebühren im Bereich von Bruchteilen eines Cents. Damit ist das Netzwerk prädestiniert für hochfrequente Anwendungen wie DeFi, Gaming, NFTs oder Mikrozahlungen.

Während Solana 2025/2026 Ethereum zeitweise im Transaktionsvolumen überholt und bereits 4,5 Prozent Marktanteil bei Stablecoins und RWAs hält, bleibt Bitcoin auf Layer-1 weitgehend unflexibel. Externe Skalierungslösungen wie das Lightning Network versprechen zwar hohe Geschwindigkeit, sind jedoch technisch komplex, nur begrenzt dezentralisiert und bislang wenig verbreitet. Viele Engpässe des Hauptnetzwerks werden dadurch lediglich verlagert, statt gelöst.

Diese Entwicklungen deuten darauf hin, dass Bitcoin zwar weiterhin als Wertaufbewahrungsmittel und institutionelles Basisasset wächst, im Bereich der technischen Innovation jedoch klar hinter moderneren Chains zurückfällt. Sollte die globale Nutzung stärker auf Echtzeit-Zahlungen, DeFi oder Web3-Anwendungen ausgerichtet sein, droht Bitcoin im Wettbewerb der Blockchain-Infrastruktur langfristig an Relevanz einzubüssen.

Bitcoin Hyper: Eine Layer-2-Lösung zur Überwindung der BTC-Grenzen

Bitcoin Hyper adressiert diese Engpässe als aufstrebende Layer-2-Chain für Bitcoin, die Transaktionen auslagert, um Geschwindigkeit und Kosten zu optimieren, ohne die Sicherheit der Hauptchain zu opfern. Basierend auf der Solana Virtual Machine ermöglicht es nahezu instantane Finalität mit hohem Durchsatz, unterstützt durch Zero-Knowledge-Proofs für Validierung und periodische Commits auf Bitcoins Layer-1.

Der Presale hat über 30,7 Millionen US-Dollar eingesammelt, mit HYPER bei 0,013595 US-Dollar erhältlich per Kreditkarte oder Kryptos wie ETH und BNB. Der Prozess umfasst eine kanonische Brücke: BTC-Deposits werden verifiziert, äquivalente Beträge auf Layer-2 gemintet, wo Staking, DeFi und dezentrale Exchanges laufen, bevor Auszahlungen via Proofs zurückfliessen.

Im Vergleich zu Lightning Network bietet sich so potenziell ein breiteres Ökosystem für dApps, Meme-Coins und Zahlungen, mit Tokenomics, die 30 Prozent für Entwicklung, 25 Prozent Treasury und 20 Prozent Marketing allokieren. Falls die Entwickler ihre Vision erfolgreich in die Tat umsetzen können, hat HYPER so das Potenzial echten Mehrwert zu schaffen, was widerum das grosse Interesse am Presale erklärt.

