Binance Coin: Wie viel Gewinn eine Investition von vor 1 Jahr eingebracht hätte

Gestern vor 1 Jahr war ein Binance Coin 519.01 USD wert. Wenn ein Investor damals 100 USD in BNB investiert hätte, hätte er nun 0.1927 Binance Coin. Die gehaltenen Binance Coin wären am 12.08.2025 160.63 USD wert gewesen, da der BNB-USD-Kurs bei 833.71 USD lag. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 60.63 Prozent zugenommen.

Bei 486.91 USD erreichte die Kryptowährung am 06.09.2024 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 13.08.2025 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 849.17 USD.

Redaktion finanzen.net