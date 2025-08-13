|Krypto-Invest im Blick
|
13.08.2025 11:03:08
Binance Coin: Wie viel Gewinn eine Investition von vor 1 Jahr eingebracht hätte
So viel hätten Investoren mit einer frühen Binance Coin-Investition verdienen können.
Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.
Gestern vor 1 Jahr war ein Binance Coin 519.01 USD wert. Wenn ein Investor damals 100 USD in BNB investiert hätte, hätte er nun 0.1927 Binance Coin. Die gehaltenen Binance Coin wären am 12.08.2025 160.63 USD wert gewesen, da der BNB-USD-Kurs bei 833.71 USD lag. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 60.63 Prozent zugenommen.
Bei 486.91 USD erreichte die Kryptowährung am 06.09.2024 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 13.08.2025 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 849.17 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Top Kryptowährungen
|Bitcoin
|96’340.94170
|-0.57%
|Handeln
|Vision
|0.16634
|1.47%
|Handeln
|Ethereum
|3’719.45094
|0.41%
|Handeln
|Ripple
|2.64219
|0.29%
|Handeln
|Solana
|160.21632
|3.47%
|Handeln
|Cardano
|0.71021
|4.70%
|Handeln
|Polkadot
|3.39397
|1.53%
|Handeln
|Chainlink
|18.91959
|-0.01%
|Handeln
|Pepe
|0.00001
|1.24%
|Handeln
|Bonk
|0.00002
|4.76%
|Handeln
Inside Krypto
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen
„Silber schlägt Gold?“ – Der geheime Favorit 2025! mit Prof. Dr. Torsten Dennin
💥 Silber 2025: Das unterschätzte Investment?
Im heutigen BX Swiss TV Experteninterview spricht Prof. Dr. Torsten Dennin (CIO der Asset Management Switzerland AG) darüber, warum Silber aktuell das vielleicht spannendste Rohstoff-Investment überhaupt ist.
Gemeinsam mit Olivia Hähnel (BX Swiss) beantwortet er folgende Fragen:
👉 Ist Silber der neue Geheimfavorit gegenüber Gold?
👉 Welche Rolle spielt der Boom bei Solar und Hightech für die Preisentwicklung?
👉 Und wie kann man als Anleger konkret profitieren – mit welchen Chancen und Risiken?
🔍 Das erwartet euch im Interview:
◽ Aktuelle Marktsituation und Hintergründe zum Silberpreis
◽ Gold vs. Silber: Unterschiede & Investmentpotenzial
◽ Industrielle Treiber: Solar, Energiewende, Zukunftstechnologien
◽ Angebot, Nachfrage & Lagerbestände: Warum der Markt im Defizit ist
◽ Investieren in Silber: physisch, ETFs, Zertifikate, Minenaktien
◽ Chancen & Risiken von Explorationsunternehmen vs. Produzenten
◽ Strategien für sicherheitsorientierte Anleger
◽ Prognose: 45–50 USD – oder mehr?
👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!