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Binance Coin: So lohnend wäre ein Investment von vor 5 Jahren gewesen

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Binance Coin notierte am 25.08.2021 bei 502.42 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in BNB investiert hätte, befänden sich nun 19.90 Binance Coin in seinem Portfolio. Die gehaltenen Binance Coin wären am 25.08.2026 13’814.85 USD wert gewesen, da der BNB-USD-Kurs bei 694.08 USD lag. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 38.15 Prozent vermehrt.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Binance Coin am 30.06.2026 bei 545.37 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 07.10.2025 erreicht und liegt bei 1’310.96 USD.

Redaktion finanzen.net

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