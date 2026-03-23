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23.03.2026 21:23:36
Bewegung am Devisenmarkt: So steht es um US-Dollar, Franken und Euro
Der US-Dollar hat am Montagabend angesichts der vagen Hoffnung auf eine Entspannung im Iran-Konflikt weiter nachgegeben.
In die gleiche Richtung - wenn auch etwas moderater - geht es im Vergleich zum Franken. Derzeit kostet ein US-Dollar 0,7862 Franken, am Nachmittag waren es noch 0,7870 und am Morgen 0,7936.
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Das Euro/Franken-Paar zeigt sich bei einem Kurs von 0,9131 wenig bewegt.
Aussagen von US-Präsident Donald Trump zum Iran-Krieg und die damit verbundene Hoffnung auf eine Beilegung des Kriegs belasteten den US-Dollar. Die USA und der Iran sind sich nach Darstellung des US-Präsidenten bei rund 15 Punkten einer möglichen Vereinbarung einig geworden.
awp-robot/cf
Zürich (awp)
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