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Iran-Konflikt 23.03.2026 21:23:36

Bewegung am Devisenmarkt: So steht es um US-Dollar, Franken und Euro

Bewegung am Devisenmarkt: So steht es um US-Dollar, Franken und Euro

Der US-Dollar hat am Montagabend angesichts der vagen Hoffnung auf eine Entspannung im Iran-Konflikt weiter nachgegeben.

Das Währungspaar EUR/USD ist am Abend auf 1,1614 gestiegen, nach 1,1597 am Nachmittag und 1,1488 im frühen Handel.

In die gleiche Richtung - wenn auch etwas moderater - geht es im Vergleich zum Franken. Derzeit kostet ein US-Dollar 0,7862 Franken, am Nachmittag waren es noch 0,7870 und am Morgen 0,7936.

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Das Euro/Franken-Paar zeigt sich bei einem Kurs von 0,9131 wenig bewegt.

Aussagen von US-Präsident Donald Trump zum Iran-Krieg und die damit verbundene Hoffnung auf eine Beilegung des Kriegs belasteten den US-Dollar. Die USA und der Iran sind sich nach Darstellung des US-Präsidenten bei rund 15 Punkten einer möglichen Vereinbarung einig geworden.

awp-robot/cf

Zürich (awp)

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