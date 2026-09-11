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Langzeit-Performance 11.09.2026 11:03:08

Avalanche: Wie viel Verlust ein Investment von vor 5 Jahren eingebracht hätte

Avalanche: Wie viel Verlust ein Investment von vor 5 Jahren eingebracht hätte

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Avalanche-Investments gewesen.

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Gestern vor 5 Jahren war ein Avalanche 69.17 USD wert. Wenn man vor 5 Jahren 1’000 USD in AVAX investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 14.46 Avalanche. Die Anlage hätte nun einen Wert von 107.56 USD, da Avalanche am 10.09.2026 7.440 USD wert war. Damit beträgt die Performance der Investition -89.24 Prozent.

Am 19.06.2026 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 5.890 USD. Bei 35.28 USD erreichte der Coin am 18.09.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

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