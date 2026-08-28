|Krypto-Investment
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28.08.2026 11:03:08
Avalanche: Wie viel eine Investition von vor 5 Jahren gekostet hätte
Vor Jahren Avalanche gekauft: So viel hätten Investoren verloren.
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Am 26.10.2021 kostete Avalanche 69.17 USD. Bei einem AVAX-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 144.57 Avalanche. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’087.03 USD, da Avalanche am 27.08.2026 7.519 USD wert war. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 89.13 Prozent verringert.
Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 19.06.2026 bei 5.890 USD. Am 18.09.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 35.28 USD.
Redaktion finanzen.net
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