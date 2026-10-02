|AVAX-Investition im Blick
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02.10.2026 11:03:08
Avalanche: So viel Verlust wäre bei einem Investment von vor 1 Jahr angefallen
Diesen Fehlbetrag hätte eine frühe Investition in Avalanche gebracht.
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Vor 1 Jahr notierte Avalanche bei 30.68 USD. Bei einer AVAX-Investition von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 32.59 Avalanche in seinem Portfolio. Die gehaltenen Coins wären gestern 358.24 USD wert gewesen, da sich der AVAX-USD-Kurs auf 10.99 USD belief. Die Abnahme von 1’000 USD zu 358.24 USD entspricht einer negativen Performance von 64.18 Prozent.
Am 19.06.2026 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 5.890 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Avalanche wurde am 03.10.2025 erreicht und liegt bei 31.38 USD.
Redaktion finanzen.net
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