Aussergewöhnliches Web3-Spenden-Kryptogame Chimpzee veröffentlicht neue NFTs, spendet weitere 20.000 $ und erreicht 900.000 $

In einem beeindruckendem Tempo nähert sich der Vorverkauf des wohltätigen Kryptoprojekts im Jahr 2023, Chimpzee, dem Finanzierungsziel von 900.000 $. Gleichzeitig macht das Projekt weiterhin grosse Fortschritte bei der Umsetzung seiner Roadmap-Verpflichtung.

So enthüllte Chimpzee kürzlich den Non-fungible Token (NFT) Chimpzee Gold Passport, der acht verschiedene Designs haben wird.

Don’t miss your chance to own a #Chimpzee Gold #NFT Passport



Limited quantity available!



Choose one of 8 designs to match your style!



Boost your share of NFT trading fee profits and earn bonus $CHMPZ tokens within our ecosystem! https://t.co/Geog3EVuMC pic.twitter.com/siCSJoTlgI — Official Chimpzee Project (@RealChimpzee) July 16, 2023

Durch die Teilnahme am Chimpzee-Vorverkauf während der aktuellen „Goldphase“ erhalten umweltbewusste Kryptoinvestoren das Recht, einen dieser Chimpzee Gold Passport NFTs für 750.000 $CHMPZ-Token zu prägen, sobald der Vorverkauf beendet ist.

Diese Gold Passport NFTs bieten ihren Besitzern nicht nur eine Vielzahl von Vorteilen im Chimpzee-Ökosystem, sondern ebenso eine beeindruckende Rendite von 18 %.

Auch bei seinem wichtigsten Ziel, an gemeinnützige Organisationen zum Schutz der Umwelt zu spenden, hat Chimpzee in letzter Zeit grosse Fortschritte gemacht.

So spendete das Projekt kürzlich 20.000 $ an die WILD Foundation. Mit diesen Geldern sollen die Bemühungen zur Rettung des schwarzen Jaguars unterstützt werden.

Hey #ChimpzeeArmy!



Join the 7th Stage of the #Presale as we are a bit over 3 days away from the next price increase!



Get your $CHMPZ at the lowest price in the Gold Stages!



Receive a 125% Bonus

Price Now – $0.0007

Stage 8 Price – $0.000775https://t.co/Geog3EVuMC pic.twitter.com/uKa5kkoCZR — Official Chimpzee Project (@RealChimpzee) July 18, 2023

Aber auch schon zuvor hatte das wohltätige Chimpzee 1.200 Bäume in Brasilien und 20.000 Bäume in Guatemala gepflanzt. Hinzu kommen 15.000 $ für die Rettung von Elefanten.

Chimpzee hat eine umfangreiche Liste von Organisationen, an die es zu spenden gedenkt, welche auf der Chimpzee-Website zu finden ist.

Das Web3-Chartiy-Blockchaingame ist derzeit in der siebten Phase des Vorverkaufs. Dies ist die Erste von drei sogenannten Gold-Phasen. Potenziellen Käufern wird empfohlen, schnell zu handeln, da die Vorverkaufsphase in weniger als zwei Tagen in die achte Phase übergeht, in welcher der Preis für Chimpzee auf 0,000775 $ ansteigen wird.

Bemerkenswert ist auch, dass sich die Käufer einen massiven Bonus von 125 % sichern können, wenn sie schnell zugreifen.

Bei Chimpzee handelt es sich um eine bahnbrechende Kryptoplattform, die es ihren Nutzern und Unterstützern ermöglicht, ein passives Einkommen zu erzielen und gleichzeitig bedrohte Tierarten zu retten sowie gegen den Klimawandel anzukämpfen. Das Projekt wird einen Fanartikel-Shop mit Shop-to-Earn, einen NTF-Marktplatz mit Trade-to-Earn und ein Play-to-Earn-Spiel namens „Zero Tolerance“ umfassen.

Chimpzee bietet Shop-to-Donate

Ebenso erhalten die Wohltätigkeitsorganisationen auch einen prozentualen Anteil der Gewinne, welche über das Ökosystem von Chimpzee eingenommen werden. Diese entstehen beispielsweise durch den Verkauf von Waren im Chimpzee-Shop.

Somit beinhaltet der Store nicht nur einen Shop-to-Earn-Mechanismus, bei welchem die Nutzer mit jedem Einkauf Kryptowährungen verdienen. Denn darüber hinaus bietet Chimpzee auch Shop-to-Donate.

Join the eco-friendly movement and shop with #Chimpzee!



Explore a range of sustainable products, earn $CHMPZ and make a positive impact on animals and the environment!



Join us now! https://t.co/Geog3EVuMC#EcoCrypto #GreenCrypto #CryptoCommunity pic.twitter.com/0bK8fi3n9L — Official Chimpzee Project (@RealChimpzee) July 17, 2023

Aktuell befindet sich das Projekt in der zweiten Phase seiner Roadmap. Sobald der Presale abgeschlossen und der Token an den Kryptobörsen gelistet wurde, werden der Shop sowie die NFT-Miniting- und Staking-Funktion entwickelt.

Der NFT-Marktplatz und das Play-to-Earn-Spiel werden dann in späteren Roadmap-Phasen entwickelt. Gleichzeitig spendet Chimpzee während der gesamten Laufzeit der Roadmap an wohltätige Vereine.

Deflationärer Chimpzee Token als Diversifikationsmöglichkeit für das Portfolio

Durch die Beteiligung an dem Chimpzee Projekt können für die Umwelt Wunder bewirkt werden. Aber auch für Investoren kann der $CHMPZ Token vorteilhaft sein und eine gute Ergänzung für das Portfolio darstellen. Denn diese können sich durch einen frühzeitigen Einstieg in den Vorverkauf bis zur Listung an den Kryptobörsen besonders hohe Buchgewinne sichern.

Schliesslich will Chimpzee seinen Token später in diesem Jahr zu einem Preis von 0,00185 $ an den grossen Börsen einführen. Dies entspricht einer Steigerung von 160 % gegenüber dem aktuellen Preis von 0,0007 $.

Gleichzeitig ist das Angebot des Token auch deflationär, was bedeutet, dass der Wert jedes einzelnen Token im Laufe der Zeit steigen könnte. Im Folgenden wird erläutert, wie die deflationären Tokenomics bei Chimpzee zustande kommen.

Erstens werden $CHMPZ-Token, die zum Kauf von Chimpzee Passport NFTs verwendet werden verbrannt. Zweitens vernichtet Chimpzee auch übrig gebliebene Token aus jeder Vorverkaufsphase, wobei das nächste grosse Burning am Mittwoch, dem 19. Juli stattfindet.

Hey #ChimpzeeArmy!



Exciting news! Prepare for a significant $CHMPZ token burn announcement on Wednesday, 19th July!



This will reduce the total supply and boost the value of CHMPZ!



Don't wait, join the #Chimpzee #Presale now! https://t.co/Geog3EVuMC pic.twitter.com/lhS1DF3aF9 — Official Chimpzee Project (@RealChimpzee) July 17, 2023

Zu diesem Zeitpunkt ist nicht bekannt, wie viele übrig gebliebene $CHMPZ-Token verbrannt werden. Daher ist es schwierig, genaue Prognosen über den zukünftigen Preis des Tokens zu machen.

Was wir mit Sicherheit sagen können, ist, dass je mehr Token verbrannt werden, desto besser ist dies für den Preis des Token.

Grosse Krypto-Influencer wie Michael Wrubel (der über 300.000 YouTube-Abonnenten hat) haben das Projekt bereits angepriesen. Daher kann man nicht wissen, wie hoch $CHMPZ steigen kann.

Bester Charity-Krypto-Vorverkauf von 2023 nicht verpassen

Angesichts neuer Hitzerekorde auf der ganzen Welt, welche die anhaltenden Risiken des Klimawandels für die Menschheit verdeutlichen, sollten umweltbewusste und interessierte Kryptoinvestoren, die dem Planeten helfen und gleichzeitig einen Gewinn erzielen wollen, so bald wie möglich am Chimpzee-Vorverkauf teilnehmen.

News from #WMO! Heatwaves are setting potential new temperature records in parts of America, Africa, and Asia!



Fight global warming daily by



Reducing energy consumption

Adopting sustainable transportation

Joining the #Chimpzee #Presalehttps://t.co/Geog3EVuMC — Official Chimpzee Project (@RealChimpzee) July 18, 2023

In nur wenigen Tagen findet die nächste Preiserhöhung für $CHMPZ statt. Investoren sollten daher schnell einsteigen, um sich einer Bewegung anzuschliessen, die es den Nutzern ermöglicht, Geld zu verdienen sowie gleichzeitig die Natur zu schützen und den Klimawandel zu bekämpfen.

Ganze 45 % der Token sind während des Vorverkaufs für die Öffentlichkeit verfügbar. Weitere 10 % werden für Börsen und Liquidität verwendet, 15 % für Marketing, 10 % für die Entwicklung, 5 % für Community-Belohnungen, 5 % für das Team (für 2 Jahre gesperrt) und, wie erwähnt, 10 % für wohltätige Zwecke.

Zudem fallen keine Gebühren beim Kauf oder Verkauf von $CHMPZ-Tokens oder zusätzliche Handelsgebühren an.

Das Team von Chimpzee ist vollständig von Cyberscope verifiziert und das Projekt ist von Solidity Finance vollständig sicherheitsüberprüft.

