Aus diesem Grund gibt der Euro nach - Franken stark

Der Kurs des Euro ist am Freitag gesunken.

Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung Euro bei 1,0922 US-Dollar gehandelt, nachdem der Kurs am Vorabend bei 1,0950 Dollar gelegen hatte.

Auch zum Franken ist der Euro wieder etwas abgerutscht. Derzeit wird er zu 1,0613 gehandelt, nach 1,0631 am Vorabend. Der US-Dollar hat sich mit 0,9717 wieder etwas deutlicher über der Marke von 97 Rappen etabliert, am Donnerstagabend kostete er 0,9703 Fr.

Anzeige



» Währungen handeln Sie möchten Währungen handeln? Unser Ratgeber gibt Ihnen Tipps für den Devisenhandel.

Nach Einschätzung von Marktbeobachtern haben Konjunktursorgen Währungen gestützt, die am Devisenmarkt als vergleichsweise sicher gelten. So konnte der japanische Yen am Morgen zulegen. Japans Notenbank hatte zudem neue Hilfen für eher kleinere Unternehmen des Landes auf den Weg gebracht. Auch der US-Dollar wurde stärker nachgefragt, während der Euro im Gegenzug etwas unter Druck geriet.

Die Anleger haben den Auftakt des Jahrestages des Volkskongresses in China im Blick. Erstmals seit fast zwei Jahrzehnten gab die Führung in Peking kein Ziel für das Wachstum in der zweitgrössten Volkswirtschaft der Welt vor. Regierungschef Li Keqiang verwies auf die "grossen Unsicherheiten" hinsichtlich der Corona-Pandemie und der weltweiten Wirtschaftskrise. China sehe sich Faktoren gegenüber, "die schwer vorherzusagen sind".

Zu den Verlierern am Devisenmarkt zählte ausserdem der australische Dollar. Australiens Wirtschaft ist in hohem Mass abhängig von der konjunkturellen Entwicklung in China, einem der wichtigsten Handelspartner des Landes. Ausserdem hat die Ratingagentur Fitch den Ausblick für die Bonitätsbewertung des Landes auf "negativ" gesetzt. Damit ist in den kommenden Monaten eine Abstufung der Kreditbewertung möglich.

jkr/jha/cf

FRANKFURT (awp international)