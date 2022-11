Auf Wunsch der Ukrainischen Zentralbank: Bargeldumtausch für ukrainische Banknoten endet

Anzeige



Der Schritt geschieht auf Wunsch der Ukrainischen Zentralbank.

Die Nachfrage sei laut der Ukrainischen Zentralbank in den vergangenen Wochen nur noch gering gewesen, teilte das eidgenössische Finanzdepartement (EFD) am Freitag mit. Der bargeldlose Zahlungsverkehr von und in die Ukraine sei weiterhin gewährleistet.

Erwachsene Personen mit Schutzstatus S können damit noch während einer Woche in ausgewählten Bankfilialen der UBS und der Credit Suisse einmalig einen Notenbetrag von bis zu 10'000 Hrywnja in Schweizer Franken umtauschen.

ra/tv

Bern (awp)