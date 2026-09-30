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30.09.2026 12:34:06
Armenische Flyone bestellt zwei Airbus A321 Neo
Flyone Armenia hat bei Airbus zwei A321 Neo fest bestellt. Es ist der erste Direktauftrag der Airline bei dem Hersteller, wie Airbus am Mittwoch mitteilte. Angekündigt worden war das Geschäft Anfang Mai als Absichtserklärung während des Staatsbesuchs des französischen Präsidenten Emmanuel Macron in Eriwan.Weiter zum vollständigen Artikel bei Airliners
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