Aptos: Wie viel Verlust bei einem Investment von vor 1 Jahr angefallen wäre

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Gestern vor 1 Jahr notierte Aptos bei 5.614 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in APT investiert hätte, hätte er nun 1’781.22 Aptos. Mit dem APT-USD-Kurs von gestern gerechnet (0.9853 USD), wäre die Investition nun 1’755.02 USD wert. Damit hätte sich der Wert der Investition um 82.45 Prozent verringert.

Bei 0.8095 USD erreichte die Kryptowährung am 23.02.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch von Aptos liegt derzeit bei 6.151 USD und wurde am 13.05.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net

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